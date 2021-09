Revoluce ve fotbalové lize, hrát se bude s jednotným typem míče

Kluby si schválily novinku už v červnu, nyní Ligová fotbalová asociace (LFA) vybrala konkrétní značku.

„Tento projekt jsme řešili dlouho a jsem rád, že jsme jej přetavili v realitu a uzavřeli kontrakt. Select dodá klubům míče pro nadcházející sezony,“ řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

Na domácích zápasech Slavie se hraje s míčem od pumy, která je dodavatelem klubového vybavení.

Na Spartě se od nové sezony hraje s adidasem, v Plzni od italské společnosti Macron, v Liberci zase s tím od nike.

To se změní. Fortuna liga přistoupila k tomu, co je běžné v zahraničních soutěžích - k jednotnému typu míče.

Míč od značky Select používají v mnoha zahraničních soutěžích včetně německé Bundesligy. Česká varianta míče zatím není známa, vypadat bude jinak, než je na snímku.

S míči od firmy Select se hraje například liga v Portugalsku, v Nizozemsku, v Dánsku, ve Švédsku, v Norsku či v Belgii.

„Zařadíme se tak mezi ostatní vyspělé soutěže, které s jednotným míčem hrají. Považuji to za jednoznačně správný krok,“ podotkl Svoboda.

V Premier League a v italské lize je to nike, ve španělské lize se kope do míče od pumy, v bundeslize to je zase derbystar, který patří právě pod dánskou značku Select.

„Select splnil všechny parametry, které si Ligová fotbalová asociace při výběru vytyčila. Velký důraz jsme kladli na reference z jiných soutěží, kvalitu míče či spolehlivost dodavatele,“ poznamenal Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace. „Šestnáct celků nejvyšší fotbalové soutěže obdrží letní i zimní verzi míčů, který ponese unikátní design.“

I bundesliga se hraje s míči of firmy Select, konkrétně pod značkou Derbystar. Snímek je z duelu Dortmundu a Lipska.

Select jako míčový specialista vyrobí každoročně více než 3,5 milionu míčů a prodává je do více než 50 zemí světa.

„Jsme velmi šťastni, že Select bude prvním oficiálním míčem v historii české ligy a těšíme se na spolupráci. Česká liga bude už dvanáctou nejvyšší soutěží v Evropě a dozajista posílí naši pozici jako nejrozšířenějšího dodavatele oficiálních ligových míčů v Evropě,“ řekl Jesper Ullits, který zastává pozici Regional Export Manager ve společnosti Select Sport.