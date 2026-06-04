Byla to tenkrát revoluce, když od léta 2022 liga zavedla jednotný typ míče. Od té doby neplatí co stadion, to jiný balon. A osvědčila se.
Je tu verze oficiálního ligového míče. Nová podoba tentokrát vsadí na mix růžové, tyrkysové, tmavě modré a černých grafických prvků, které doplňuje tradiční bílá.
Každá ze soutěží bude mít nově na míči unikátní logo a připraveny budou i speciální zimní verze s dominantní oranžovou barvou.
„Jde o design, který je odvážný, neotřelý, nebojí se využít sílu moderních barev a hravých prvků. Ve finále z toho vychází kombinace, díky které míč na stadionech okamžitě upoutá pozornost,“ řekl Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.
„Se společností každý rok řešíme při přípravě nové podoby oficiálního míče každý detail tak, aby splňoval nejvyšší požadavky profesionálního fotbalu a zároveň dokázal zaujmout i přinést něco nového. Jsme přesvědčeni, že finální design pro příští sezonu tuto ambici naplňuje a věříme, že si od hráčů, trenérů i fanoušků znovu vyslouží pozitivní ohlasy,“ pokračoval Hajný.
„Zároveň si velmi vážíme toho, že český ligový fotbal má v rámci evropských soutěží hrajících s míči Select nadále výjimečné postavení. I díky takto silné pozici budou mít kluby od příští sezony garantované podmínky, které jsou v porovnání s ostatními soutěžemi skutečně mimořádné. A to jak z hlediska finančního plnění, tak i počtu míčů pro všechny týmy.“
Společnost Select ročně vyrobí přes čtyři miliony míčů a dodává je do více než padesáti zemí světa. Míče pro české profesionální soutěže jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a podrobeny důkladnému testování. Základ konstrukce tvoří originální 32panelová technologie, kterou vynalezl zakladatel značky Eigil Nielsen a která zajišťuje stabilní a přímou dráhu letu.