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Chance Liga 2025/2026

Odvážný i neotřelý design. Fotbalová liga představila nové míče

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  11:16
Výrazný design, odvážné barevné prvky. Oficiální míč pro příští sezonu první a druhé ligy je zase o něco jiný a „lepší“. Ligová fotbalová asociace (LFA) na jeho přípravě opět spolupracovala s dánskou společností Select, se kterou podepsala vylepšený čtyřletý kontrakt.
Oficiální míč Chance ligy a druhé ligy pro sezonu 2026/2027. Ligová fotbalová...

Oficiální míč Chance ligy a druhé ligy pro sezonu 2026/2027. Ligová fotbalová asociace na jeho přípravě opět spolupracovala se společností Select s kterou od nového ročníku podepsala vylepšený čtyřletý kontrakt. | foto: LFA

Oficiální míč Chance ligy a druhé ligy pro sezonu 2026/2027. Ligová fotbalová...
Oranžová verze pro zimu, bílá pro příznivé počasí. Oficiální míč Chance ligy a...
Oficiální míč Chance ligy a druhé ligy pro sezonu 2026/2027 pro případy, kdy...
Oficiální míč Chance ligy a druhé ligy pro sezonu 2026/2027. Ligová fotbalová...
15 fotografií

Byla to tenkrát revoluce, když od léta 2022 liga zavedla jednotný typ míče. Od té doby neplatí co stadion, to jiný balon. A osvědčila se.

Je tu verze oficiálního ligového míče. Nová podoba tentokrát vsadí na mix růžové, tyrkysové, tmavě modré a černých grafických prvků, které doplňuje tradiční bílá.

Každá ze soutěží bude mít nově na míči unikátní logo a připraveny budou i speciální zimní verze s dominantní oranžovou barvou.

„Jde o design, který je odvážný, neotřelý, nebojí se využít sílu moderních barev a hravých prvků. Ve finále z toho vychází kombinace, díky které míč na stadionech okamžitě upoutá pozornost,“ řekl Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.

Oficiální míč Chance ligy a druhé ligy pro sezonu 2026/2027. Ligová fotbalová...

„Se společností každý rok řešíme při přípravě nové podoby oficiálního míče každý detail tak, aby splňoval nejvyšší požadavky profesionálního fotbalu a zároveň dokázal zaujmout i přinést něco nového. Jsme přesvědčeni, že finální design pro příští sezonu tuto ambici naplňuje a věříme, že si od hráčů, trenérů i fanoušků znovu vyslouží pozitivní ohlasy,“ pokračoval Hajný.

„Zároveň si velmi vážíme toho, že český ligový fotbal má v rámci evropských soutěží hrajících s míči Select nadále výjimečné postavení. I díky takto silné pozici budou mít kluby od příští sezony garantované podmínky, které jsou v porovnání s ostatními soutěžemi skutečně mimořádné. A to jak z hlediska finančního plnění, tak i počtu míčů pro všechny týmy.“

Společnost Select ročně vyrobí přes čtyři miliony míčů a dodává je do více než padesáti zemí světa. Míče pro české profesionální soutěže jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a podrobeny důkladnému testování. Základ konstrukce tvoří originální 32panelová technologie, kterou vynalezl zakladatel značky Eigil Nielsen a která zajišťuje stabilní a přímou dráhu letu.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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