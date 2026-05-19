Kde bydlí? Šéf Karviné řešil nepohodlného novináře. Mafiánské praktiky, soudí policie

„Takovéto jednání patří spíše k mafiánským praktikám, nežli k chování nejvyššího činovníka města a prvoligového fotbalového klubu,“ poznamenali si podle serveru iRozhlas policisté při vyšetřování rozsáhlé korupční kauzy ve fotbale.
Utkání se hrálo v neděli 12. května 2024, šlo o druhé kolo nadstavby skupiny o záchranu. Poslední Zlín i Karviná měly stejně bodů, Karvinští doma vyhráli poločas 2:0, ale soupeř díky střídajícímu Bartošákovi vyrovnal.
Druhý gól padl v nastavení, remíza tenkrát bylo málo pro oba, ale vzhledem k průběhu víc mrzela Karvinou. V textu článku se objevilo, že Wolf útrobách stadionu řval na rozhodčí, utkání tenkrát řídil Ladislav Szikszay. Na konci sezony Zlín sestoupil a Karviná se zachránila v baráži.
Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?
Jak uvádí iRozhlas.cz, karvinský primátor Wolf, jenž je zároveň šéfem klubu, článek v novinách řešil. „Wolf volá Adamovi, který novinář ze Sportu byl na zápase. Adam sděluje, že Koštuřík. Wolf sděluje Adamovi, aby zjistil, kde bydlí a odkud pochází. Adam souhlasí,“ stojí v policejním dokumentu, do něhož měl server možnost nahlédnout.
Adamem může být tiskový mluvčí Januszek, jenž by měl mít o přítomných novinářích s ohledem na svou roli přehled.
Redaktora Michala Koštuříka chování Wolfa šokovalo.
„Přijde mi to naprosto absurdní a nehorázné. Já jsem pouze popsal to, co se dělo po zápase u kabin. Říkal jsem si, jaký blázen to tam sprostě huláká na sudí. Následně jsem zjistil, že jde o Wolfa. Prezentoval se jako mafián, který si myslí, že si může dovolit všechno. Jeho projev byl daleko za hranou slušnosti. Je neskutečné, že takový člověk může stát v čele Karviné a k tomu vést fotbalový klub,“ citoval Koštuříka server isport.cz
Radiožurnál požádal Wolfa o vysvětlení, proč měl citlivé informace na novináře shánět a co říká na příměr policie o mafiánských praktikách. Wolf přes svého advokáta Filipa Petráše vzkázal: „Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá. Blíže se k celé situaci a vůbec veškerým obviněním vyjádří poté, co mu bude umožněno nahlédnout zcela do spisu.“
Karvinský klub kvůli šéfovi v nejistotě. V krajním případě mu hrozí vyloučení z ligy
Policisté Wolfa odposlouchávali při odhalování obří korupční a sázkařské kauzy v českém fotbale. Podle nich se v roce 2024 podílel na zmanipulování několika zápasů ve prospěch fotbalového klubu MFK Karviná.
Kvůli Wolfovi má na fotbalové půdě problémy i klub, kterému hrozí odpočet až dvaceti bodů, případně vyloučení ze soutěže.
„Etická komise zahájila disciplinární řízení s klubem pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů, kterých se mohl dopustit s vědomím a prostřednictvím funkcionáře (předsedy představenstva) Jana Wolfa,“ oznámila komise.
Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii
Wolfa policisté spojují s nabídkou úplatku rozhodčím v zápase Karviné s Českými Budějovicemi z března 2024 a také s nabídkou úplatku ve výši sto tisíc korun s příslibem přestupu tehdejšímu budějovickému hráči Samuelu Šigutovi.
Šigut, který je od loňského ledna hráčem Karviné, se policii přiznal, že na zápasy sázel, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek.