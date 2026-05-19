Chance Liga 2025/2026

Kde bydlí? Šéf Karviné řešil nepohodlného novináře. Mafiánské praktiky, soudí policie

  12:50
Po vypjatém souboji se Zlínem (2:2) v květnu 2024 se šéfovi karvinského klubu a zároveň tamnímu primátorovi Janu Wolfovi nelíbilo, jak o zápase referoval Deník Sport. A tak úkoloval své podřízené, aby mu o autorovi textu sehnali osobní informace.
„Takovéto jednání patří spíše k mafiánským praktikám, nežli k chování nejvyššího činovníka města a prvoligového fotbalového klubu,“ poznamenali si podle serveru iRozhlas policisté při vyšetřování rozsáhlé korupční kauzy ve fotbale.

Utkání se hrálo v neděli 12. května 2024, šlo o druhé kolo nadstavby skupiny o záchranu. Poslední Zlín i Karviná měly stejně bodů, Karvinští doma vyhráli poločas 2:0, ale soupeř díky střídajícímu Bartošákovi vyrovnal.

Druhý gól padl v nastavení, remíza tenkrát bylo málo pro oba, ale vzhledem k průběhu víc mrzela Karvinou. V textu článku se objevilo, že Wolf útrobách stadionu řval na rozhodčí, utkání tenkrát řídil Ladislav Szikszay. Na konci sezony Zlín sestoupil a Karviná se zachránila v baráži.

Jak uvádí iRozhlas.cz, karvinský primátor Wolf, jenž je zároveň šéfem klubu, článek v novinách řešil. „Wolf volá Adamovi, který novinář ze Sportu byl na zápase. Adam sděluje, že Koštuřík. Wolf sděluje Adamovi, aby zjistil, kde bydlí a odkud pochází. Adam souhlasí,“ stojí v policejním dokumentu, do něhož měl server možnost nahlédnout.

Adamem může být tiskový mluvčí Januszek, jenž by měl mít o přítomných novinářích s ohledem na svou roli přehled.

Redaktora Michala Koštuříka chování Wolfa šokovalo.

„Přijde mi to naprosto absurdní a nehorázné. Já jsem pouze popsal to, co se dělo po zápase u kabin. Říkal jsem si, jaký blázen to tam sprostě huláká na sudí. Následně jsem zjistil, že jde o Wolfa. Prezentoval se jako mafián, který si myslí, že si může dovolit všechno. Jeho projev byl daleko za hranou slušnosti. Je neskutečné, že takový člověk může stát v čele Karviné a k tomu vést fotbalový klub,“ citoval Koštuříka server isport.cz

Radiožurnál požádal Wolfa o vysvětlení, proč měl citlivé informace na novináře shánět a co říká na příměr policie o mafiánských praktikách. Wolf přes svého advokáta Filipa Petráše vzkázal: „Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá. Blíže se k celé situaci a vůbec veškerým obviněním vyjádří poté, co mu bude umožněno nahlédnout zcela do spisu.“

Policisté Wolfa odposlouchávali při odhalování obří korupční a sázkařské kauzy v českém fotbale. Podle nich se v roce 2024 podílel na zmanipulování několika zápasů ve prospěch fotbalového klubu MFK Karviná.

Kvůli Wolfovi má na fotbalové půdě problémy i klub, kterému hrozí odpočet až dvaceti bodů, případně vyloučení ze soutěže.

„Etická komise zahájila disciplinární řízení s klubem pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů, kterých se mohl dopustit s vědomím a prostřednictvím funkcionáře (předsedy představenstva) Jana Wolfa,“ oznámila komise.

Wolfa policisté spojují s nabídkou úplatku rozhodčím v zápase Karviné s Českými Budějovicemi z března 2024 a také s nabídkou úplatku ve výši sto tisíc korun s příslibem přestupu tehdejšímu budějovickému hráči Samuelu Šigutovi.

Šigut, který je od loňského ledna hráčem Karviné, se policii přiznal, že na zápasy sázel, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek.

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Kde bydlí? Šéf Karviné řešil nepohodlného novináře. Mafiánské praktiky, soudí policie

