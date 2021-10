Věřím, že mužstvo probudíme, říká nový karvinský trenér Páník

„Vždycky je fajn trochu si odpočinout a sledovat fotbal zpovzdálí, vyhodnotit si to, trochu se vzdělávat a dobít baterky,“ komentoval Páník svou dosavadní pauzu. „Věřím, že s mým asistentem máme energii na to, abychom dokázali s týmem Karviné pohnout.“

S asistentem Janem Sombergem jste byl ve Zlíně i v Baníku Ostrava. Byl pro vás jasnou volbou?

Byla to jedna z mých podmínek. V této době je to hodně těžké. Máte svůj pohled na fotbal a když někam přijdete a nikoho tam nemáte... Italští trenéři, když jdou do Ruska, tak si berou čtrnáct lidí, ať asistentů, doktorů a dalších, kteří jsou kolem nich. Celý realizační tým.

A vám stačil jeden asistent...

Je to tak. Díky němu mám další ruce, tak, jak to má být.

Máte za sebou první trénink, takže na nějaké hodnocení týmu je asi brzy, že?

Samozřejmě. Spíše se teď staráme o to, abychom měli mužstvo v co nejlepším zdravotním stavu a připravené. Je jasné, že odjeli někteří reprezentanti, ale vrátí se. Nyní se snažíme vše nachystat a v pondělí začneme trénovat naplno. A snad v co největším počtu.

V sobotu a v neděli budou mít hráči volno?

Je to složitější, protože někteří kluci projdou i očkováním, takže nemají doporučenou zátěž. Sobota bude tréninkově individuální. Navíc kluci neměli čtrnáct dnů volno a teď to na ně všechno po nešťastném utkání s Mladou Boleslaví (0:1) popadalo. Je také potřeba, aby si trochu od sebe odpočinuli a měli zase chuť do práce.

Bude nejtěžší dát mužstvo dohromady psychicky?

Tak je to vždycky, když nejsou výsledky a mění se trenér. K tomu dochází, protože to nějakým způsobem nefunguje. Nevyměníme dvacet hráčů, takže to odnese trenér. Také jsem to zažil. Věřím, že mužstvo probudíme.

Lehký úvod vás ale nečeká, protože po reprezentační pauze příští týden hrajete v Olomouci a pak hostíte Baník Ostrava...

Snadné to nebude, ale o to více se na to těším. V obou klubech jsem působil. A doufám, že na Baník, na derby bude plný stadion.

Je na karvinských hráčích znát, že se jim nedaří?

V momentě, kdy vejdete na hřiště a začnete s nimi trénink, cítíte, že se to uvolňuje. Je důležité, co se dělá, jak se to dělá. Nebudu s nimi běhat do kopce čtyřstovky, že jo. Kluci potřebují svým způsobem i pohladit, aby cítili, že to není konec světa. Potřebují se uvolnit a najít vítěznou stopu.

Při podpisu smlouvy jste říkal, že se těšíte na různorodost, na práci dát tým dohromady. Určitě to nebude jednoduché, když máte v kádru třináct cizinců.

To je úděl mužstev, která jsou daleko od Prahy, od toho centra, kam se stahují ti nejlepší hráči. Dostat je sem je problém. Dobré fotbalisty většinou skoupí pár nejlepších mančaftů a vy se musíte poohlédnout jinde. Správná cesta je najít lidi, kteří s tím dovedou pracovat. Na kluky jsem apeloval, že se v první řadě musejí respektovat mezi sebou. Pak se vám to na hřišti vrátí, protože mužstvo vypadá jinak.

Takže vám velké množství cizinců nevadí?

Tím, že máte tolik různých hráčů, máte i různé jejich typologie, což může být bonus. Ale musí se to dát dohromady. Je to daleko těžší práce, než když máte jeden sourodý materiál. Tak to je.

Vás předchůdce Jozef Weber říkal, že se mu nepovedlo dát mužstvo dohromady, aby bylo dostatečně soudržné. Bude to váš hlavní úkol?

Samozřejmě. Zásadní věc je, aby vše klapalo v šatně. Říkám: Respektuj a budeš respektován. Také hráče respektuji.

Nač si během nadcházejícího týdne troufáte?

Potřebuji hráče více poznat. Máme dnes výbornou techniku, videorozbory, ale osobní kontakt je důležitý. Naživo to bývá jiné. V mužstvu jsou však ohromně zajímaví fotbalisté.

Má tedy Karviná na to, aby byla výše?

Věříme, že ano, a proto jsme do Karviné přišli. Jsme tady, abychom se dostali z těch nepříjemných vod a posunuli mužstvo nahoru.