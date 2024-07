První i třetí gól si vyčítá. Neměl jsem vybíhat, uznal karvinský gólman

Po dvou letech se brankář Milan Knobloch vrátil do nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Při své premiéře za Karvinou dostal tři góly, Karvinští podlehli Liberci 1:3.

„Když brankář dostane tři góly, tak se nehodnotí dobře. Ale musím se na to nejdřív podívat,“ prohlásil karvinský trenér Martin Hyský.

„Chtěl jsem od něj, aby byl vysoko. V poli vyřešil dost věcí, ale je pravda, že při prvním a třetím gólu mohl mít jiné postavení, jinak zareagovat. Nepůsobil ale špatně, něco pochytal a je platný v rozehrávce od branky.“

Hyský dodal, že před sezonou Knoblocha určili jako jedničku. „Potřebuje podporu, podržet. Každopádně máme tři vyrovnané gólman. Také Kuba Lapeš a Jiří Ciupa pracují výborně. Věřím, že se Milan z prvního utkání poučí. Bude chytat i v Pardubicích,“ zmínil kouč příštího protivníka.

Sám Knobloch připustil, že situace při prvním a třetím gólu, kdy vybíhal před pokutové území, mohl vyřešit lépe.

Milane, snažil jste se hodně vybíhat. Takový styl hry je vám blízký?

Vychází to hodně i z postavení obrany. Několikrát to vyšlo, ale při tom třetím gólu, který jsme dostali, jsem ven chodit neměl. Tupta mě přehodil a měl to už jednoduché, hlavičkoval do prázdné branky. A i při prvním gólu moje postavení a reakce mohly být lepší, měl jsme si počkat, střelec by to měl těžší.

Vyhovuje vám hra s výstavbou odzadu?

Tak jsme hráli můj poslední rok v Liberci pod trenérem Kozlem, ale i pak na Kypru v Karmiotisse a minulou sezonu na Slovensku ve Zlatých Moravcích. V tom problém není.

Čekal jste, že budete hned v základu?

Přišel jsem někdy začátkem července. Že budu chytat, se vyvinulo během přípravy, ale definitivní to bylo pár dní před zápasem.

V lize jste toho nejvíce odchytal za tři sezony v Liberci. Hecoval jste se s protihráči?

Tam už není moc kluků, s nimiž jsem hrál. Mužstvo prošlo obměnou a teď ještě větší. Možná tam zůstalo pět šest bývalých spoluhráčů, ale nijak jsme se nehecovali.

Jaké bylo utkání z vašeho pohledu?

Rozhoduje se ve vápnech a my jsme svoje šance neproměnili. K tomu všechny tři góly, které jsme dostali, byly zbytečné. Ve vší úctě ke kvalitám Liberce jsme měli vyhrát.

Narušilo vaši hru brzké střídání stopera Bergqvista?

Těžko říct, ale Krčík to zvládl dobře. Není jednoduché vletět do rozjetého zápasu. Každý zásah do obrany je však nepříjemnost. Výsledek to ale neovlivnilo.

První ligu si poprvé zahráli mladíci David Planka a Denny Samko. Museli jste s nimi vy starší hráči více mluvit?

Oba mají kvalitu. Denny má za sebou výbornou sezonu ve Varnsdorfu, Plankič šikovný, je vidět, že prošel kvalitní mládeži. Nemuseli jsme jim nic moc říkat, jsou to sebevědomí kluci.

Jak se česká liga za tu dobu, co jste v ní nehrál, změnila?

Úplně nevím, mám ale porovnání s Kyprem a Slovenskem, obojí se liší. Někde je hra techničtější, jinde rychlejší. Rozdíl nevnímám, ale v Česku se více týmů snaží hrát odzadu po zemi, mít nějakou výstavbu. To je největší rozdíl.