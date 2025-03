Takhle ne! řekli si po debaklu a uťali i sérii proher. Skvělá reakce, chválil kouč Karviné

„Naše hlavní téma před zápasem bylo zareagovat na ten velmi špatný zápas v Jablonci a dokázat, že to byla výjimka, která může přijít jednou v sezoně,“ přitakal trenér Martin Hyský po nedělním utkání 24. kola.

Karvinští ale v tomto ročníku ligy dostali pět gólů už potřetí. Týden po porážce 0:5 v Plzni nestačili doma na Bohemians (1:2) a po prohře 1:5 na hřišti Slavie porazili Pardubice 1:0, což byla jejich poslední výhra před tou nynější.

V týdnu před duelem se Slováckem se soustředili, aby nezopakovali model Plzeň – Bohemians.

„Říkali jsme si, že tak naše hra nemůže vypadat. Vše jsme si zanalyzovali a hodili tu prohru za hlavu. Soustředili jsme se jen na Slovácko, což se nám povedlo. Utkání jsme odmakali a máme tři body,“ těšilo Valla.

Trenér Hyský uvedl, že si duel s Jabloncem pochopitelně rozebrali a rychle od něj šli pryč. „Obvykle se odehraným zápasům věnujeme dva dny, tentokrát to byl jen jeden. Všem bylo jasné, že to od nás byl katastrofální výkon,“ uvedl a přemítal nad příčinami kolapsu.

„Možná se projevila česká povaha... Po tom, co jsme odehráli výborný zápas se Spartou (2:3), kterou jsme přehrávali a mohli jsme uhrát lepší výsledek, tak jsme to střetnutí v Jablonci nezvládli hlavou,“ zamyslel se Hyský.

Karvinský záložník Patrik Čavoš se snaží zastavit útočníka Slovácka Jiřího Klímu.

„Nebyli jsme připraveni na to, že nám to příště třeba nepůjde, což se stalo. Proto jsme na hráče apelovali, aby ukázali tu správnou reakci. A byli mnohem důslednější v defenzivě a osobních soubojích. V obraně to od nás bylo opravdu dobré. Slovácku jsme dovolili jen jednu nebezpečnou situaci, kdy se za obránce dostal Kim. Skvěle jsme však dobírali druhé balony. Psychicky to ale pro nás byl hodně těžký zápas,“ pokračoval.

Fotbalisté Slovácka nastoupili po čtrnáctidenní pauze, jelikož kvůli chřipkové epidemii museli odložit předchozí domácí střetnutí s Hradcem Králové.

„Tři čtyři naše nosné hráče chřipka zasáhla docela dost, vypadli na několik dnů. Spousta dalších kluků měla lehčí virózy, které je vyřadily na dva tři dny. K tomu tam bylo i nějaké zranění, celkově ten výpadek byl docela velký. Před tím odloženým utkáním trénovalo osm zdravých hráčů,“ vypočítal trenér Ondřej Smetana.

Karvinský fotbalista Kristián Vallo (vlevo) v souboji s Michalem Trávníkem ze Slovácka.

„Nechci hodnotit soupeře. My jsme měli tutéž situaci (Karviná odkládala zápas s Duklou) a následný zápas se Spartou jsme odehráli v topu, fyzicky i fotbalově. Nebylo na nás znát, že bychom prošli nějakou epidemii,“ prohlásil Hyský. „Náš výkon proti Slovácku byl skvělý a rozhodl o tom, jak zápas vypadal, ne stav soupeře.“

Karviná nyní s 27 body ztrácí na desátý Liberec dva body a k dobru mají dohrávku v Praze s Duklou.

„Důležité je, že máme se Slováckem lepší vzájemné zápasy a jsme na dostřel prostřední nadstavbové skupiny. Náš cíl se nemění,“ potvrdil Hyský, že se jeho tým o umístění na sedmém až desátém místě bude dál rvát.

Před sebou ale má tři zápasy u soupeřů – 9. března v Hradci Králové, tři dny na to v Praze s Duklou a 16. března v Českých Budějovicích.

„To bude zlomových osm dnů, do těch utkání před reprezentační pauzou musíme dát všechny síly a výsledkově je zvládnout,“ dodal Vallo.