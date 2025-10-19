Chance Liga 2025/2026

Penalta! Tak ne, není. A Karvinští se rozešli s Olomoucí smírně

Autor:
  14:26
Penalta nepenalta byla klíčovým momentem utkání fotbalistů MFK Karviná se Sigmou Olomouc. Shodli se na tom trenéři obou mužstev, domácí Marek Jarolím a hostující Tomáš Janotka. Utkání skončilo 1:1.
Pokutový kop rozhodčí Dalibor Černý nařídil ve 43. minutě za stavu 0:1 po souboji karvinského záložníka Alberta Labíka s olomouckým útočníkem Ahmadem Ghalim.

Černý po zásahu svého videoasistenta a poté, co sám zhlédl záznam situace, svůj verdikt změnil. Načež Karvinští v nastavení první půle vyrovnali...

Karviná - Olomouc 1:1, Jarolím premiéru v lize slaví bodem. Ghali dal první gól

„Pokud bychom prohrávali nula dva, bylo by to pro nás složitější. A také nezasloužené, protože jsme byli v protiútocích nepříjemní,“ řekl Marek Jarolím.

„Došlo ke kontaktu, k lehkému podražení Ghaliho. Rozhodnutí o nařízení pokutového kopu mělo zaznít z hřiště,“ prohlásil Tomáš Janotka. „Když to rozhodčí vidí dvacetkrát opakovaně, tak nedokáže posoudit intenzitu zákroku. Za mě to byl faul. Věřím, že v případě proměněné penalty bychom si vedení dva nula vzít nenechali.“

Záznam ukázal, že kontakt Labíka s Ghalim, pokud vůbec byl, tak nepatrný. Nebyla spíše chyba v olomouckém útočníkovi, že šel rychle a ochotně k zemi?

Karvinští fanoušci přivítali Marka Jarolíma i transparentem.

„Těžko říct, na co reagoval, asi cítil dotek do té nohy a spadl,“ odpověděl Janotka. „Viděl jsem to však zběžně, nezkoumal jsme ten zákrok, věřím klukům, že mi předají informace. Rozhodčí to vyhodnotil, jak vyhodnotil a to musíme brát jako realitu.“

Mluvil by olomoucký kouč stejně, pokud by byl v situaci soupeře?

„Beru to z pozice trenéra, který hájí zájmy svého týmu. Byl bych rád, aby všechna rozhodnutí byla v náš prospěch,“ usmál se. „Nedokážu ale posoudit, do jaké míry byl faul závažný. Sudí ho viděl zblízka, pocitově ho zapískal a tak by to mělo zůstat. Něco jiného by bylo, kdyby se nohy hráčů nepotkaly.“

Marek Jarolím podotkl, že po odpískání penalty si říkal, že k zákroku nemuselo dojít ve vápně, protože souboj byl na jeho hranici. „Když jsem ale pak viděl zpomalený záběr na tabletu, bylo jasné, že to ani faul nebyl, což mě uklidnilo,“ řekl Jarolím. „Ale na druhou stranu furt nevíte, protože vy o tom nerozhodujete, takže se může stát ledacos. Bylo by to ale vůči nám nefér a hodně kruté.“

Nový karvinský trenér Marek Jarolím

Zatímco Karvinští si oddechli, Olomoučané se museli smiřovat s tím, že dál mají jen jednobrankový náskok.

„Bylo to nepříjemné, když celý tým vidí, že budeme kopat penaltu, že můžeme jít do šatny s dvoubrankovým vedením, což by byl skvělý základní stavební kámen, abychom si odvezli tři body,“ uvedl Janotka. „Pro nás to byla dvojitá facka, protože ještě před přestávkou domácí vyrovnali. Místo možného stavu 2:0 to bylo 1:1. Důležité ale bylo, že jsme na to zareagovali, náš herní projev byl i po přestávce dobrý a vytvořili jsme si dvě příležitosti.“

Těmi byly hlavička úplně volného Mikulenky a Vašulínova střela do pravé tyče.

