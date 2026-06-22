Karviná má nového trenéra. Slezský klub v nynějším složitém období přivedl Westa

S novým koučem mužstvo v úterý odstartuje přípravu na nadcházející sezonu s vizí, že si i v ní zahraje mezi elitou.
Čtyřiačtyřicetiletý West nahradil Marka Jarolíma, jenž zamířil do polské druholigové Arky Gdyně.
West dal Karviné přednost před nabídkou stát se šéfem akademie Baníku Ostrava. V první lize má dosud několikaměsíční zkušenost ze Slovácka, které převzal v roce 2024 po Martinu Svědíkovi. Kromě toho vedl Vítkovice, Hlučín, Slezský FC Opava po jeho sestupu z nejvyšší soutěže v roce 2022, Třinec, třetiligovou rezervu Olomouce a působil i u mládeže Baníku Ostrava a MFK Karviná.
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Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala
Sportovní ředitel Lubomír Vlk připomněl, že West mířil do Karviné už před sezonou 2022 až 2023, leč šéfové Opavy ho neuvolnili, takže výběr převzal Tomáš Hejdušek.
„Roman je trenér, který dokonale zná naše prostředí i region. Má zkušenosti s prací s mladými hráči a má za sebou i trenérskou štaci v nejvyšší soutěži. Věříme, že jeho kvality, energie a charakter budou pro naše mužstvo přínosem,“ prohlásil Vlk.
„Těším se nejen zpátky do nejvyšší soutěže, ale hlavně do Karviné – do známého prostředí. Beru to jako životní šanci,“ uvedl West na klubovém webu.
Do nadcházející přípravy Slezanů se už nezapojí Pavel Kačor a Emmanuel Ayaosi, kteří přestoupili do Slavie Praha. Tým přišel i o útočníka Luckyho Ezeha, ten zamířil do Zbrojovky Brno. A zájem je i o další hráče.
K tomu končí hostování obráncům Sahmkoemu Camarovi a Albertu Labíkovi ze Slavie Praha a útočníku Janu Fialovi ze Sigmy Olomouc.
Karvinští si naplánovali pět přípravných zápasů. První je čeká tuto sobotu od 17.00 proti Polonii Bytom na hřišti Lokomotivy Petrovice, která slaví 80 let. Týden nato nastoupí v Krakově proti nováčkovi nejvyšší polské soutěže Wisle.
Od 6. do 10. července je čeká soustředění v Ustroni, kde se utkají se slovenskými Michalovcemi. Načež se 11. července v Albrechticích střetnou s Považskou Bystricí a o týden později už doma s Ruchem Chorzów.