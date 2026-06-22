Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala

Právě na vyjádření Karviné se čekalo, jestli v osudí losu bude ona, nebo pražská Dukla, která obsadila poslední příčku a sestoupila.
Před týdnem totiž etická komise (FAČR) Karvinou z ligy nepravomocně vyloučila a klub měl do pondělní půlnoci lhůtu na odvolání. Tu podle důvěryhodných informací iDNES.cz využil, takže nyní platí, že Karviná zůstává v první lize a Dukla je o patro níž.
Proto se los mohl uskutečnit, Ligová fotbalová asociace (LFA) ho zveřejní odpoledne.
Než odvolací komise (FAČR) rozhodne, což může trvat měsíce, Karviná o víkendu 25. a 26. července s dalšími patnácti týmy vstoupí do nového ročníku první ligy.
Jaký další verdikt může padnout?
Připravujeme podrobnosti...