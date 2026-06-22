Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala

Autor:
Aktualizujeme   10:32
S Karvinou. S šestnácti účastníky. Zatím. Měsíc před startem nového ročníku má fotbalová Chance Liga jednu smutnou jistotu: je nejisté, v jakém počtu se nejvyšší soutěž nakonec dohraje. V pondělí odpoledne Ligové grémium, zástupci všech klubů, stvrdí los nadcházející sezony.
Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné.

Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jan Wolf je dlouholetý politik a emeritní primátor statutárního města Karviná,...
Jablonecký útočník Ebrima Singhateh vidí ve finále poháru proti Karviné...
Olomoucký záložník Michal Beran vyváží míč před Ousmanem Condém z Karviné.
Filip Prebsl z Karviné (vlevo) v hlavičkovém souboji s olomouckým Václavem...
12 fotografií

Právě na vyjádření Karviné se čekalo, jestli v osudí losu bude ona, nebo pražská Dukla, která obsadila poslední příčku a sestoupila.

Před týdnem totiž etická komise (FAČR) Karvinou z ligy nepravomocně vyloučila a klub měl do pondělní půlnoci lhůtu na odvolání. Tu podle důvěryhodných informací iDNES.cz využil, takže nyní platí, že Karviná zůstává v první lize a Dukla je o patro níž.

Proto se los mohl uskutečnit, Ligová fotbalová asociace (LFA) ho zveřejní odpoledne.

Než odvolací komise (FAČR) rozhodne, což může trvat měsíce, Karviná o víkendu 25. a 26. července s dalšími patnácti týmy vstoupí do nového ročníku první ligy.

Jaký další verdikt může padnout?

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Letadlo s partnery reprezentace uvízlo v Bostonu

Sledujeme online
Čeští fotbalisté během nedělního tréninku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn

Premium
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo v tréninkovém středisku Juventusu, kde se...

Jen si to představte. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, globální celebrita a pro fanoušky modla, vás potká v Juventusu a houkne na vás: „Já ten obličej odněkud znám......

Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala

Aktualizujeme
Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné.

S Karvinou. S šestnácti účastníky. Zatím. Měsíc před startem nového ročníku má fotbalová Chance Liga jednu smutnou jistotu: je nejisté, v jakém počtu se nejvyšší soutěž nakonec dohraje. V pondělí...

22. června 2026  10:32

Kam jsi běžel? Mazák Muslera se zachoval jako dorostenec a Uruguay draze platila

Uruguayský brankář Fernando Muslera a jeho nesmyslný výběh daleko za pokutové...

Před týdnem oslavil čtyřicátiny, je na pátém mistrovství světa a v pondělí nad ránem středoevropského času chytal svůj už šestnáctý zápas na šampionátu. Jenže v něm se uruguayský brankář Fernando...

22. června 2026  9:40

Píšeme historii, slavil Salah. Rekord má na dosah, trenér vzkázal: Ukáže mnohem víc

Mohamed Salah, omotaný egyptskou vlajkou, mává fanouškům po vítězství nad Novým...

Čekali opravdu dlouho. Více než dvaadevadesát let, 33 628 dní, abychom byli úplně přesní. Až deváté vystoupení na mistrovství světa přineslo egyptským fotbalistům první triumf. Hlavní strůjce...

22. června 2026  8:47

V působivém světě Coca-Coly. Bývala skutečně zelená? A ukradli ji Španělům?

Muzeum Coca-Coly v Atlantě.

Od našeho zpravodaje v USA Cristiano Ronaldo by sem na exkurzi asi nešel. Pamatujete, jak dotčeně se zatvářil, když na tiskovce před zápasem Eura 2020 na stolku před sebou zmerčil dvě lahve s tmavou tekutinou? Odsunul je...

22. června 2026

12. den MS ve fotbale 2026: Argentina narazí na Rakousko, Francie vyzve Irák

Argentinští fotbalisté slaví druhý gól Lionela Messiho proti Alžírsku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách I a J. Argentina po jasné výhře nad Alžírskem nastoupí proti Rakousku, Francie po úspěšném vstupu proti Senegalu změří síly...

22. června 2026  7:58

Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo má nejblíže k postupu

Uzbecký gólman Utkir Jusupov zastavuje kolumbijskou akci.

Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších...

22. června 2026  7:53

Zákrok šampionátu? Brankář deptal Belgii, její kouč řekl: Neotestovali jsme ho dost

Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.

Můžete namítnout, že mu stačilo jen natáhnout ruku. Přesto byl íránský brankář Alírezá Baíranvánd zase na svém místě. I díky senzačnímu zákroku kolem hodiny hry vychytal bezgólovou remízu s...

22. června 2026  6:48

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

22. června 2026  5:36

Nový Zéland - Egypt 1:3, Salah a spol. se rozjeli až po půli, třemi góly otočili skóre

Mohamed Salah poslal Egypt do vedení proti Novému Zélandu.

První půle a druhá, to byly dva naprosto rozdílné příběhy. Egypťané šli do kabin se ztrátou, nicméně pak se v rámci duelu skupiny G na světovém šampionátu rozjeli a zasypali novozélandské fotbalisty...

22. června 2026  5:25

Uruguay - Kapverdy 2:2, favorita připravila o výhru ohromná minela gólmana Muslery

Uruguaský gólman Fernando Muslera po své chybě sleduje, jak míč končí v jeho...

Sice ještě nevyhráli, i tak ale patří mezi nejpříjemnější překvapení světového šampionátu. Fotbalisté Kapverd totiž ve skupině H obrali dalšího favorita, po Španělsku remizovali i s Uruguayí,...

22. června 2026  2:26

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Jedna rada na cestu: Přestaňte žít v iluzi. Fotbalisté si musí přiznat chyby

Premium
Lukáš Červ přijímá instrukce od trenéra Koubka.

Od našeho zpravodaje v USA Ani on nepochopil. Stejně jako snad každý, kdo se díval. Proč? Safra proč? I čtyři dny po zápase s Jihoafrickou republikou mu ta otázka dál vrtá hlavou. Proč se fotbalový národní tým lekl toho, jak...

22. června 2026

Belgie - Írán 0:0, favorit znovu ztrácí body. O postup si zahraje v posledním kole

Belgičan Nathan Ngoy dostává červenou kartu v duelu s Íránem.

Neuznaný gól, červená karta i výborné zákroky brankářů, přesto se skóre nehnulo. Favorizovaní belgičtí fotbalisté znovu ztratili body, když ve druhém kole základních skupin na mistrovství světa v Los...

21. června 2026  23:03,  aktualizováno  23:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.