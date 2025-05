„Udělali jsme černou kaňku za celou sezonou,“ prohlásil karvinský kapitán Jiří Fleišman.

„Je to pro nás hodně hořký konec sezony, tak jsme si ho nepředstavovali,“ dodal trenér Martin Hyský. „Za takový výkon jsme si ale nic lepšího nezasloužili. Nebyl to výkon, jaký kluci umějí a jaký předváděli většinu sezony.“

Proč Karvinští utkání nezvládli?

„Bylo to o nastavení...“ odpověděl Hyský. „Celý týden jsme hovořili o tom, že minule v Hradci Králové jsme podali dobrý výkon a jen nám chyběla efektivita. Možná naše nastavení v hlavách nebylo, jak mělo. Beru to na sebe, to je samozřejmě věc trenéra, protože asi byla chyba, že jsem ten první zápas pojal pozitivně.“

Fleišman podotkl, že jim fotbal ukázal svou tvář. „V Hradci Králové jsme po prvním poločase měli vést tři nula my, ale šance jsme nedali. Za to Královéhradečtí trestali naše chyby, špatnou rozehrávku a góly dali. V tom byl rozdíl. Pak už to bylo strašně složité,“ upozornil Fleišman.

„Bolum z tego oči,“ říkali karvinští diváci místním nářečím a odcházeli ze stadionu už po prvním poločase.

Karvinský zmar dokonal stoper Shamkou Camara, který na začátku druhé půle po faulech na Ondřeje Mihálika a Jakuba Klímu dostal během pěti minut dvě žluté karty a v 55. minutě pro něj utkání skončilo.

„Po červené kartě tam už byla z naší strany až lehkovážnost, ale jsem rád, jak jsme ten dvojzápas zvládli. Ze čtyř poločasů jsme ve třech byli lepší, a proto jsme zaslouženě postoupili,“ řekl královéhradecký trenér David Horejš.

„Druhou půlku jsme nezačali nejhůř a když jsme se nadechovali, přišlo vyloučení. A jeden gól, který jsme dali, padl bohužel z ofsajdu,“ komentoval Fleišman trefu Emmanuela Ayaosiho.

Žlutou kartu dostal také Jiří Fleišman, když v prvním poločase vrazil do hostujícího Toma Slončíka.

„Je to mladý klučina a začal mi sprostě nadávat,“ popsal situaci Fleišman, který je v této sezoně třetím nejstarším hráčem soutěže. „Řekl jsem mu, ať to nedělá, aspoň nějaký respekt by mít mohl... Ale po zápase za mnou přišel, že to tak nemyslel, že v tom byly emoce. U mě také. Podali jsme si ruku a popřáli hodně štěstí.“

Jiří Fleišman je přesvědčený, že Karvinští v této sezoně ukázali svou sílu. „Doufám, že nynější kádr zůstane co nejvíce pospolu,“ řekl. „Začali jsme na něčem pracovat, za ten rok jsme si na sebe zvykli. Vedení a trenér se určitě budou snažit mančaft ještě adekvátně doplnit.“

To Martin Hyský potvrdil. „Zatím ale není čas o tom mluvit,“ pousmál se. „Budu ale chtít, aby většina týmu zůstala pohromadě, abychom silné jádro udrželi. K tomu tady jsou mladí hráči, kteří udělali velký progres, ale zdaleka zatím nejsou na úrovni, na jaké by být mohli.“