Karvinští poprvé doma vyhráli. Extrémně důležité body, ví trenér Hyský

Co dále říkal kouč po prvním domácím vítězství?

O třetí nule za sebou

Karvinští v úvodních pěti kolech ligy dostali jedenáct gólů. Leč v minulých třech udrželi čisté konto.

Co se na jejich hře změnilo?

„Z hlediska systémovosti a toho, jak máme bránit, nic,“ odpověděl Hyský. „Pořád chceme, aby hráči byli aktivní a hráli vysoko. Kluci to všechno zvládají čím dál tím lépe. Ale základní faktor asi je Kuba Lapeš v brance. Podává výborné výkony. Je klidný, v klíčových okamžicích mužstvo podrží, dobrý je v rozehrávce. Mužstvo se s ním cítí hodně jistě. Jsem hrdý na celý tým, jak utkání odpracoval.“

O střídání stopera Bergqvista

Švédsky stoper Douglas Bergqvist nedohrál zápasy v Teplicích a s Duklou Praha kvůli tomu, že byl vyčerpaný a po zranění stehenního svalu. Předčasně musel střídat i nyní s Jabloncem. Už ve 32. minutě ho nahradil Jaroslav Svozil.

„Tak brzké střídání není nikdy příjemné, ale poradili jsme si s tím,“ pravil Hyský. „Dneska Dag nebyl v pohodě, protože měl nějakou virózu, necítil se dobře. Měl jsem signály, že není úplně fit, ale ne od něj. On chce mužstvu pomoci, jít přes bolest. Je to viking. V některých situacích bylo vidět, že se necítí nejlépe, ale přesto tu půlhodinu zvládl velmi dobře.“

Hyský podotkl, že pro mužstvo ani pro trenéra není dobře, že Bergqvist stále řeší zdravotní problémy. „Byl bych rád, aby se co nejdříve dal dohromady. Ale Jarda Svozil od začátku věděl, že může brzy naskočit do utkání. Zvládl to, ukázal, že je připravený.“

O útočníku Vechetovi

Filip Vecheta po příchodu ze Slovácka odehrál za Karvinou šest utkání a dal v nich tři góly. Ožil. Duel s Jabloncem rozhodl, když do branky dorazil míč, který se odrazil od tyče po střele Memiče.

„Jsme moc rádi, že se mu střelecky tak daří,“ uvedl Hyský. „Změna prostředí mu určitě pomohla. Je typ hráče, který potřebuje nad sebou pevnou ruku, jinak si uleví. On to ví. Začátek tady se mu povedl, s Bohemkou a v Teplicích podal výborné výkony. Pak trochu polevil. Možná nebyl zvyklý hrát tak za sebou, protože ve Slovácku plnil roli třetího, někdy čtvrtého útočníka, na hřiště chodil málo.“

„V nynější reprezentační pauze odjel s jedenadvacítkou, ale moc toho neodehrál. Zřejmě mu pomohlo i to, že jsme minule nehráli proti Spartě, takže měl možnost potrénovat. Dnes podal velmi dobrý výkon, komplexní a korunoval ho důležitým gólem,“ doplnil kouč.

O záložníku Botosovi

Řecký středopolař Giannis Botos je v Karviné na hostování ze Slavie Praha. Kouč si od něj slibuje kreativitu, asistence a góly. Proti Jablonci nastoupil za Karvinou poosmé a předvedl zatím nejlepší výkon.

„Nejen z něj, ale z celého týmu jsem měl velmi dobrý pocit, byli jsme silní v kombinaci, soupeře jsme přehrávali,“ chválil Hyský. „Ale je pravda, že Botos vypadal líp než minule. I jemu asi pauza pomohla. Jen škoda, že nemůže protrhnout střeleckou smůlu.“

Ve druhém poločase byl sám před brankářem Hanušem, ale ten jeho ránu vyrazil. „Pomohlo by mu, kdyby dal gól, možná by se více uvolnil více. Tou šancí mohl utkání rozhodnout,“ uzavřel Hyský.