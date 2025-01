Karviná věří, že všichni noví hráči zůstanou. Řeší se i příchod dalších posil

„Všichni tři ukázali, proč tady jsou, že je v nich velký potenciál, aby nám pomohli a patřili ke klíčovým hráčům týmu,“ řekl trenér Martin Hyský. „Samozřejmě byl to jeden poločas. Máme před sebou spoustu práce, ale s jejich výkonem jsem spokojený.“

Pokud jde o celé mužstvo, podotkl, že lepší výkon podalo v první půli. „Ve druhé jsme byli netrpěliví, více míčů jsme ztráceli, ale celkově ten zápas splnil účel, který měl,“ uvedl Hyský. „Jen mě mrzí, že jsme nedali gól, protože jsme měli mnohem více příležitostí skórovat. Nepodařilo se nám soupeře otevřít, což je asi největší chyba tohoto zápasu.“

Karvinští jsou přesvědčeni, že zmíněné posily v mužstvu už zůstanou.

„Máme všechny papíry, všechny smlouvy podepsané. V tom nevidím problém. Jedná se jen o termín registrace. Přestupní termín začíná 26. ledna,“ prohlásil sportovní ředitel Lubomír Vlk.

A co Samuel Šigut?

Z Českých Budějovic odcházel ještě v době, když byl jejich majitelem Dalibor Jirka. Jenže v minulých týdnech se vše změnilo a klubu se ujal předchozí vlastník Vladimír Koubek.

Koubek poslal klubům první a druhé ligy mail, v němž píše, že Dalibor Jirka nemá oprávnění nakládat s majetkem klubu. Tudíž ani s hráčským kádrem.

„Řády jsme neporušili, takže věříme, že všechny příchody hráčů, co tady máme, dotáhneme v momentě, kdy začne přestupní termín,“ uvedl Lubomír Vlk.

Neobává se toho, že by tým mohl o Šiguta před startem jarní části přijít: „Nejsem právník, ale my jsme dělali vše v souladu s FAČRem (Fotbalovou asociací České republiky), takže to není o tom, že by si Karviná něco vymyslela a registrovala hráče. Věřím, že vše bude v pořádku.“

Trenér karvinských fotbalistů Martin Hyský během ligového duelu na Spartě.

A co na nynější dění v Dynamu České Budějovice říká trenér Hyský?

„To jsou věci, které absolutně neovlivním, takže to ve mně nevyvolává nic. Jsem rád, že Samuela tady máme a věřím, že vše proběhlo tak, jak má, a že je právoplatný hráč Karviné. To, co je v Budějovicích, je věc Budějovic.“

Karvinští během nynější zimní pauzy ztratili tři hráče základní sestavy, když David Moses odešel do Slavie, Amar Memič do Plzně a Iaonnisu Botosovi skončilo hostování ze Slavie.

„Věříme, že Botos se vrátí,“ upozornil Vlk. „Na druhou stranu Karviná je klub, a my se tím ani netajíme, který třeba jednou ročně potřebuje prodat hráče. Pokud bychom přišli jen o ty dva, tak jsme na to připraveni a věřím, že je nahradíme.“

Trenér Hyský rovněž doufá v Botosův návrat. Vyrojily se však i spekulace ohledně zájmu některých klubů o brankáře Jakuba Lapeše.

„Toho, že by odešel, se teď neobáváme, protože Kuba má podepsanou smlouvu. V tomto přestupovém období ho určitě pouštět nebudeme,“ řekl Vlk.

Karvinští v pondělí odlétají na herní soustředění do Turecka, kde se utkají s uzbeckým Pachtakorem Taškent, srbskou Mladosti Lučani polskou Lechii Gdaňsk.

Je možné, že kádr do pondělního odletu ještě někdo doplní? „Řešíme víc hráčů, ale nechci říkat na jakou pozici. Máme ještě dva hráče, které snad dotáhneme,“ připustil Vlk.