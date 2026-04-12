Doba je nejistá, ale my řešíme jen fotbal, řekl Jarolím. Šiguta podpořil

Jiří Seidl
  17:54
Konečně fotbalisté Karviné v jarní části první ligy zabrali. Po osmi zápasech, v nichž získali jediný bod, ve 29. kole porazili Liberec 3:1 a dál bojují o udržení v prostřední nadstavbové skupině. Kauzou ovlivňování výsledků, která se týká jejich klubu, se snaží vůbec nezaobírat.
Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karvinský záložník Pavel Kačor střílí třetí gól do branky Liberce.
Karvinský záložník Pavel Kačor padá po souboji s libereckým Vojtěchem Stránským.
Liberecký trenér Radoslav Kováč se rozčiluje během utkání v Karviné.
Příznivci Karviné za jednou z branek vyvěsili transparent týkající se kauzy...
„Musím poděkovat všem lidem, kteří se pohybují kolem našeho mužstva za to, jakou skvělou atmosféru vytvářeli v naší ne úplně jednoduché situaci,“ řekl karvinský trenér Marek Jarolím.

Upozornil, že reaguje na sportovní stránku, na špatné výsledky, které Karvinští v tomto roce měli kromě čtvrtfinálové pohárové výhry nad Plzni 3:0. „Po reprezentační pauze jsme se vrátili ve velmi slušné sportovní formě, už na hřišti Sparty jsme hráli tak, jak se má,“ uvedl, byť podlehli 0:2. „Výsledek to tam nepřineslo, ale kluci si ověřili, že hráli dobrý fotbal. Jsem rád, že to přenesli do dnešního zápasu, který se nevyvíjel tak, jak jsme si představovali.“

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Karvinští od 4. minuty prohráli, ale za tři minuty srovnali a o výhře rozhodli dvěma góly po tom, co Severočeši od 61. minuty hráli bez vyloučeného Toumaniho Diakitého.

Jenže Slezané se musejí vyrovnávat i s hrozbou trestu za ovlivňování výsledků.

Vinou zakladatele klubu a primátora města Jana Wolfa a záložníka Samuela Šiguta na ně doléhá tíha obvinění a řeší je členové Etické komise Fotbalové asociace České republiky.

„My řešíme fotbal, ten nás z toho dostává, je to takový záchytný bod,“ řekl Jarolím, který se na karvinskou střídačku vrátil po té, co v utkání se Spartou chyběl kvůli žlutým kartám. „A i díky tomu, že máme pořád o co hrát, tak se na to snažíme nemyslet, přestože je doba nejistá.“

Příznivci Karviné za jednou z branek vyvěsili transparent týkající se kauzy ovlivňování výsledků v českém fotbale, která se týká i jejich klubu.

Trenéři se hned po tom, co se kauza dostala na veřejnost, snažili s hráči mluvit o tom, co se stalo. „Říkali jsme jim, že to teď nebude jednoduché, ale naše jediná odpověď musí být fotbal. To je jediné, co můžeme ovlivnit,“ uvedl Jarolím.

Připustil, že by bylo špatné, kdyby řešení případu trvalo dlouho. „Teď už je ale konec sezony a my se snažíme soustředit na to, abychom skončili co nejlépe. To můžeme ovlivnit. Pokud jde o další věci, tak počkáme, jak rozhodnou jiní.“

Vinou aféry mu chybí záložník Samuel Šigut, který patřil k oporám. Trénuje individuálně.

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

„Podpořil jsem ho,“ přiznal kouč Jarolím. „Vždycky na to budou názory odsuzující, anebo podporující. Ale mám k těm klukům vztah, známe ho z kabiny. Uvidíme, jak vše dopadne. Ta obvinění tam jsou, ale v daný moment je mu potřeba pomoct s nějakou právní ochranou, zajímat se, v jakém je stavu. Pokud se jeho provinění potvrdí, bude to velká chyba, ale nechci tady moralizovat. Musíme ctít presumpci neviny.“

Jarolím dodal, že se ke všemu vyjádří, až bude kauza uzavřená, až se ukáže, co se doopravdy stalo.

Teď myslí hlavně na to, aby se udrželi v prostřední nadstavbové skupině. „To je takový náš reálný cíl, výzva, která není úplně jednoduchá, ale hratelná. A jsme v semifinále poháru, takže tam je to jasné... Do finále bychom chtěli dojít, ale to bude chtít i Baník,“ zmínil kouč ostravského soupeře, kterého v MOL Cupu přivítají 21. dubna od 20.00.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

Ml. Boleslav - Dukla 1:1, hosté se na Baník nedotáhli, dělbu bodů zařídil Ševčík

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti pražské Dukle.

Oba celky potřebovaly zvítězit, nakonec se však fotbalisté Mladé Boleslavi a pražské Dukly musí spokojit s bodem po remíze 1:1 ve 29. ligovém kole. Skóre v prvním poločase otevřel hostující Kreiker,...

12. dubna 2026  17:50

Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Pardubičtí fotbalisté předvedli doma ve 29. ligovém kole obrat proti Olomouci a zvítězili 2:1. V 71. minutě rozhodl o třech bodech premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Jelínek, který tak navázal na...

12. dubna 2026  17:48

ONLINE: Slavia - Plzeň, domácí s Bořilem i Sanyangem. Hosté sází na Adua s Tourem

Sledujeme online
Slávista Lukáš Provod v utkání proti Plzni

Slávističtí fotbalisté coby jistí vítězové základní části hájí před startem nadstavby náskok na druhou Spartu. Doma ve 29. kole Chance Ligy hostí ve šlágru kola čtvrtou Plzeň, která by se ráda...

12. dubna 2026  17:40

ONLINE: Kinský inkasoval a Tottenham je blízko sestupu. V akci Chelsea se City

Sledujeme online
Antonín Kinský zasahuje v utkání na hřišti Sunderlandu.

Zápas dochytal s černým obvazem, který zakrýval krvavé šrámy na hlavě po nepříjemném střetu s obráncem Romerem. Český brankář Antonín Kinský se v aktuální sezoně poprvé představil v Premier League,...

12. dubna 2026  17:11,  aktualizováno  17:31

Teplice - Sparta 0:1, hosté zvládli tlak v závěru, rozhodl kapitán Haraslín

Aktualizujeme
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Sparťanští fotbalisté si došli pro třetí ligovou výhru v řadě. Ve 29. kole zvítězili 1:0 v Teplicích díky gólu kapitána Lukáše Haraslína a před večerním šlágrem stáhli vedoucí Slavii na sedm bodů a...

12. dubna 2026  17:26

Posila bez jediného startu? Sparťan Chávez je opět zraněný, byl na operaci

Jhoanner Chávez na jednom ze sparťanských tréninků.

Od začátku bylo jeho angažmá riskantní, i proto ho Sparta brala na hostování s opcí. Teď je však nepravděpodobné, že by ekvádorský fotbalista Jhoanner Chávez v klubu zůstal. Poté, co ani jednou nebyl...

12. dubna 2026  15:03

Fotbalisté Žižkova zdolali v druhé lize doma Jihlavu a přiblížili se baráži

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Viktoria Žižkov

Fotbalisté Žižkova porazili doma ve 22. kole druhé ligy Jihlavu 2:1. Viktoria neprohrála na jaře ani v šestém utkání, z toho počtvrté zvítězila a z páté pozice ztrácí už jen tři body na třetí...

12. dubna 2026  13:17

Slovácko se bude opět zachraňovat. Věděl jsem, že to bude o život, říká Skuhravý

Kouč Slovácka Roman Skuhravý sleduje utkání svých hráčů proti Hradci Králové.

Teoreticky se ještě mohli vyhnout skupině o záchranu. Po sobotní domácí porážce 1:3 od Hradce Králové ale získali fotbalisté Slovácka smutnou jistotu: po roce se budou zachraňovat ve skupině šesti...

12. dubna 2026  9:06

Pardubický útočník Tanko: Sigma? Spolehněte se, že do toho dáme všechno

Pardubický útočník Abdullahi Tanko bojuje o míč s Brunem Unušičem z Dukly.

Na jaře už pardubičtí fotbalisté v Chance lize zvítězili třikrát, naposledy minule 2:0 v Praze na Julisce nad Duklou. Na domácím Stadionu Arnošta Košťála však podobný úspěch teprve vyhlížejí. V...

12. dubna 2026

Domácí premiéra nevyšla, Artisu baráž utíká. Na krásu se nehraje, řekl Nádvorník

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Po sobotní prohře s Vlašimí 1:3 brněnskému Artisu nadále uniká pozice zajišťující boj o postup do nejvyšší české fotbalové soutěže. Novému trenérovi Romanu Nádvorníkovi tak domácí premiéra pořádně...

12. dubna 2026  8:18

