Doba je nejistá, ale my řešíme jen fotbal, řekl Jarolím. Šiguta podpořil

„Musím poděkovat všem lidem, kteří se pohybují kolem našeho mužstva za to, jakou skvělou atmosféru vytvářeli v naší ne úplně jednoduché situaci,“ řekl karvinský trenér Marek Jarolím.
Upozornil, že reaguje na sportovní stránku, na špatné výsledky, které Karvinští v tomto roce měli kromě čtvrtfinálové pohárové výhry nad Plzni 3:0. „Po reprezentační pauze jsme se vrátili ve velmi slušné sportovní formě, už na hřišti Sparty jsme hráli tak, jak se má,“ uvedl, byť podlehli 0:2. „Výsledek to tam nepřineslo, ale kluci si ověřili, že hráli dobrý fotbal. Jsem rád, že to přenesli do dnešního zápasu, který se nevyvíjel tak, jak jsme si představovali.“
Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti
Karvinští od 4. minuty prohráli, ale za tři minuty srovnali a o výhře rozhodli dvěma góly po tom, co Severočeši od 61. minuty hráli bez vyloučeného Toumaniho Diakitého.
Jenže Slezané se musejí vyrovnávat i s hrozbou trestu za ovlivňování výsledků.
Vinou zakladatele klubu a primátora města Jana Wolfa a záložníka Samuela Šiguta na ně doléhá tíha obvinění a řeší je členové Etické komise Fotbalové asociace České republiky.
„My řešíme fotbal, ten nás z toho dostává, je to takový záchytný bod,“ řekl Jarolím, který se na karvinskou střídačku vrátil po té, co v utkání se Spartou chyběl kvůli žlutým kartám. „A i díky tomu, že máme pořád o co hrát, tak se na to snažíme nemyslet, přestože je doba nejistá.“
Trenéři se hned po tom, co se kauza dostala na veřejnost, snažili s hráči mluvit o tom, co se stalo. „Říkali jsme jim, že to teď nebude jednoduché, ale naše jediná odpověď musí být fotbal. To je jediné, co můžeme ovlivnit,“ uvedl Jarolím.
Připustil, že by bylo špatné, kdyby řešení případu trvalo dlouho. „Teď už je ale konec sezony a my se snažíme soustředit na to, abychom skončili co nejlépe. To můžeme ovlivnit. Pokud jde o další věci, tak počkáme, jak rozhodnou jiní.“
Vinou aféry mu chybí záložník Samuel Šigut, který patřil k oporám. Trénuje individuálně.
„Podpořil jsem ho,“ přiznal kouč Jarolím. „Vždycky na to budou názory odsuzující, anebo podporující. Ale mám k těm klukům vztah, známe ho z kabiny. Uvidíme, jak vše dopadne. Ta obvinění tam jsou, ale v daný moment je mu potřeba pomoct s nějakou právní ochranou, zajímat se, v jakém je stavu. Pokud se jeho provinění potvrdí, bude to velká chyba, ale nechci tady moralizovat. Musíme ctít presumpci neviny.“
Jarolím dodal, že se ke všemu vyjádří, až bude kauza uzavřená, až se ukáže, co se doopravdy stalo.
Teď myslí hlavně na to, aby se udrželi v prostřední nadstavbové skupině. „To je takový náš reálný cíl, výzva, která není úplně jednoduchá, ale hratelná. A jsme v semifinále poháru, takže tam je to jasné... Do finále bychom chtěli dojít, ale to bude chtít i Baník,“ zmínil kouč ostravského soupeře, kterého v MOL Cupu přivítají 21. dubna od 20.00.