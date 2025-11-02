„Jsem nadšený, jak jsme se prezentovali a ještě máme tři body,“ radoval se karvinský trenér Marek Jarolím. „Porazit tak silného soupeře, který má obrovskou individuální kvalitu, je výborný počin. Na druhou stranu člověk už má v hlavě, jak jít dál a jak s pokorou přistupovat k těm dalším zápasům, abychom si i v nich udrželi určitý standard. To teď bude náš další úkol.“
Karvinští zvítězili nad Spartou poprvé doma a teprve podruhé z dosavadních 17 prvoligových duelů.
„Je to skvělá věc porazit takového soupeře. To se cení, navíc poprvé v Karviné, moc si toho vážíme,“ řekl záložník Samuel Šigut.
„Kluci ukázali, co v nich je. Troufnu si říct, že jsme sparťany fotbalově dostali do situací, které jim nevoněly. Byli jsme hodně aktivní,“ pochvaloval si Jarolím, pro něhož to byl včetně poháru čtvrtý duel na karvinské střídačce poté, co nahradil Martina Hyského. Tým pod jeho vedením uhrál jednu remízu a tři výhry.
„To ukazuje sílu našeho týmu. Ať hraje kdokoliv, kvalita se nemění. Máme široký kádr, máme jasně nastavené, jak chceme hrát, jak pracovat, což se nám vyplácí,“ podotkl Šigut.
Karvinští si vytvořili spoustu šancí, leč na první úspěch čekali až do 63. minuty. „Bál jsem se, jestli nás to třeba nevytrestá, ale cítil jsem, že tým je dostatečně koncentrovaný, že ty šance klukům spíše zvyšovaly sebevědomí, neboť si je dokázali vytvořit. Bylo vidět, že je to nesráží, i když jsem si říkal: Ty brďo, co už máme dávat,“ uvedl Jarolím.
Kouč upozornil, že v utkání vystřelili dvacetkrát. „To je proti Spartě fantastický počin,“ podotkl.
„Povídá se, že když si proti soupeřům jako Sparta vytvoříte nějakou šanci, musíte ji proměnit,“ řekl Šigut. „Takže nás mrzelo, že jsme je nevyužili, ale naštěstí jsme jich měli tolik, že jsme dva góly dali.“
A outsidera nesrazilo ani to, že soupeř jen devět minut po jejich první brance v 72. minutě vyrovnal.
„Věděli jsme od začátku, že nám jeden gól stačit nebude, takže to vyrovnání s námi moc nezaházelo. Po celou dobu jsme ten druhý gól chtěli dát, což se nám povedlo. Gning to krásně trefil,“ uvedl Šigut, který se do hry vrátil po zranění.
V sestavě nahradil Singhateha, který má od duelu v Mladé Boleslavi svalové problémy.
„I přes tuhle absenci jsme utkání zvládli, Šigi do toho výborně naskočil,“ chválil Jarolím navrátilce Šiguta. „Nechali jsme ho tam fakt až do posledního vykapání. Ukazuje to na sílu mužstva.“
V Karviné po výhře nad Spartou zavládla pořádná euforie. Fandové před stadionem vyvolávali jméno trenéra Jarolíma a některých hráčů.
„Dík patří i fanouškům,“ pochvaloval si kouč atmosféru, kterou vytvořilo 4 530 diváků. „Klidně mohou v takovém počtu chodit dál, i na jiného soupeře než je Sparta, protože to klukům pomáhá. Ta energie z tribun, jak si ji navzájem předávají, je výborná.“