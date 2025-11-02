Chance Liga 2025/2026

Naštěstí jsme měli tolik šancí! Jak Karviná mohla proti Spartě poprvé i zahazovat

Jiří Seidl
  20:44
Povedený zápas fotbalisté Karviné vyšperkovali ve stylu. Abdallah Gning v 78. minutě vypálil z dvaceti metrů a míč, který tečoval Panák, zapadl pod břevno. A outsider tak ve 14. kole první ligy senzačně vyškolil Spartu 2:1.
Střelec karvinského gólu Aboubacar Traore naskakuje na záda Dávida Krčíka,...

Střelec karvinského gólu Aboubacar Traore naskakuje na záda Dávida Krčíka, který mu nahrával. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.
Karvinský stoper Dávid Krčík po dlouhém autu prodlužuje míč na Aboubacara...
Souboj fotbalistů Karviné a Sparty před domácí brankou po dlouhém rohu hostů
Emmanuel Ayaosi z Karviné si hlídá míč před sparťanem Kasperem Kairinenem.
„Jsem nadšený, jak jsme se prezentovali a ještě máme tři body,“ radoval se karvinský trenér Marek Jarolím. „Porazit tak silného soupeře, který má obrovskou individuální kvalitu, je výborný počin. Na druhou stranu člověk už má v hlavě, jak jít dál a jak s pokorou přistupovat k těm dalším zápasům, abychom si i v nich udrželi určitý standard. To teď bude náš další úkol.“

Karvinští zvítězili nad Spartou poprvé doma a teprve podruhé z dosavadních 17 prvoligových duelů.

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

„Je to skvělá věc porazit takového soupeře. To se cení, navíc poprvé v Karviné, moc si toho vážíme,“ řekl záložník Samuel Šigut.

„Kluci ukázali, co v nich je. Troufnu si říct, že jsme sparťany fotbalově dostali do situací, které jim nevoněly. Byli jsme hodně aktivní,“ pochvaloval si Jarolím, pro něhož to byl včetně poháru čtvrtý duel na karvinské střídačce poté, co nahradil Martina Hyského. Tým pod jeho vedením uhrál jednu remízu a tři výhry.

„To ukazuje sílu našeho týmu. Ať hraje kdokoliv, kvalita se nemění. Máme široký kádr, máme jasně nastavené, jak chceme hrát, jak pracovat, což se nám vyplácí,“ podotkl Šigut.

Karvinští si vytvořili spoustu šancí, leč na první úspěch čekali až do 63. minuty. „Bál jsem se, jestli nás to třeba nevytrestá, ale cítil jsem, že tým je dostatečně koncentrovaný, že ty šance klukům spíše zvyšovaly sebevědomí, neboť si je dokázali vytvořit. Bylo vidět, že je to nesráží, i když jsem si říkal: Ty brďo, co už máme dávat,“ uvedl Jarolím.

Kouč upozornil, že v utkání vystřelili dvacetkrát. „To je proti Spartě fantastický počin,“ podotkl.

„Povídá se, že když si proti soupeřům jako Sparta vytvoříte nějakou šanci, musíte ji proměnit,“ řekl Šigut. „Takže nás mrzelo, že jsme je nevyužili, ale naštěstí jsme jich měli tolik, že jsme dva góly dali.“

A outsidera nesrazilo ani to, že soupeř jen devět minut po jejich první brance v 72. minutě vyrovnal.

„Věděli jsme od začátku, že nám jeden gól stačit nebude, takže to vyrovnání s námi moc nezaházelo. Po celou dobu jsme ten druhý gól chtěli dát, což se nám povedlo. Gning to krásně trefil,“ uvedl Šigut, který se do hry vrátil po zranění.

Priske: Proč venku hrajeme hůř než doma? Taky bych rád věděl. Výkon neakceptoval

V sestavě nahradil Singhateha, který má od duelu v Mladé Boleslavi svalové problémy.

„I přes tuhle absenci jsme utkání zvládli, Šigi do toho výborně naskočil,“ chválil Jarolím navrátilce Šiguta. „Nechali jsme ho tam fakt až do posledního vykapání. Ukazuje to na sílu mužstva.“

V Karviné po výhře nad Spartou zavládla pořádná euforie. Fandové před stadionem vyvolávali jméno trenéra Jarolíma a některých hráčů.

„Dík patří i fanouškům,“ pochvaloval si kouč atmosféru, kterou vytvořilo 4 530 diváků. „Klidně mohou v takovém počtu chodit dál, i na jiného soupeře než je Sparta, protože to klukům pomáhá. Ta energie z tribun, jak si ji navzájem předávají, je výborná.“

Vstoupit do diskuse

15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  21:10

