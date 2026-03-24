Karvinský klub kvůli šéfovi v nejistotě. V krajním případě mu hrozí vyloučení z ligy

Karviná na začátku března ve čtvrtfinále poháru smetla Viktorii Plzeň 3:0, na tribunách i na hřišti propukla euforie.
Zatímco semifinále Mol Cupu proti sousedovi a blízkému rivalovi z Baníku Ostrava se blíží (21. dubna), úterní události vnesly do klubu nejistotu.
Policie spustila za území Moravy a Slezska razii, desítky osob z fotbalu čelí podezření z nekalých praktik, narušení regulérnosti soutěže či utkání a úplatkářství.
Etická komise fotbalové asociace s podezřelými zahájila disciplinární řízení, jediným prvoligovým klubem ze seznamu je Karviná.
„Etická komise zahajuje disciplinární řízení s členským klubem MFK Karviná pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů, kterých se mohl dopustit s vědomím a prostřednictvím funkcionáře (předsedy představenstva) pana Jana Wolfa,“ oznámila komise.
Wolf je zároveň primátor města Karviná, které je vlastníkem klubu.
„Na stadionu se nic nedělo. Byl na něm naprostý klid. Mužstvo normálně trénovalo. Dopoledne jsme měli poradu k pohárovému utkání s Baníkem Ostrava. Čekáme na zprávy, nic nevíme,“ reagoval během úterního dopoledne karvinský mluvčí Adam Januszek.
Wolfa policisté spojují s nabídkou úplatku rozhodčím v zápase Karviné s Českými Budějovicemi z března 2024 a také s nabídkou úplatku ve výši sto tisíc korun budějovickému hráči Samuelu Šigutovi a příslibem přestupu. Karviná tehdy byla poslední a souseda v tabulce porazila 2:1 gólem ze sporné penalty v nastaveném čase.
Na konci sezony se Karviná vyhnula přímému sestupu a obsadila barážovou příčku. O udržení v nejvyšší soutěži se na přelomu května a června 2024 utkala s Vyškovem. S dvojutkáním je spojena další nekalá praktika.
„Narušení regulérnosti soutěže či utkání a úplatkářství, jehož se (klub) mohl dopustit tím, že prostřednictvím Jana Wolfa, případně dalších osob, nabídl úplatek ve výši sto tisíc korun a příslib přestupu do MFK Karviná nebo jiného klubu hráči Filipovi Štěpánkovi, aby svým výkonem ovlivnil utkání baráže o 1. ligu MFK Karviná – MFK Vyškov ve dnech 30. května 2024 a 2. června 2024,“ uvedla etická komise.
Štěpánek byl kapitánem a oporou Vyškova, který obě barážová utkání prohrál 0:1 a Karviná se mezi elitou udržela.
„Členský klub MFK Karviná se stal podezřelým, který je účastníkem řízení, v němž má být projednána a rozhodnuta otázka jeho případného disciplinárního přečinu,“ oznámila etická komise.
Pokud dojde k závěru, že se disciplinární přečin stal, hrozí klubu tvrdé tresty.
„Dopustí-li se jednání klub s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán kontumací utkání, odebráním soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše deseti milionů korun,“ říká disciplinární řád.