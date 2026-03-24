Chance Liga 2025/2026

Karvinský klub kvůli šéfovi v nejistotě. V krajním případě mu hrozí vyloučení z ligy

Miloslav Novák
  21:39
Na začátku března senzačně postoupili do semifinále českého poháru. Ve fotbalové lize i přes mizerné výsledky v jarní části nemají potíže se záchranou. Přesto se karvinští fotbalisté - a s nimi i jejich fanoušci - musí strachovat, co s týmem bude. Kvůli počínání klubového šéfa Jana Wolfa jim v krajním případě hrozí vyhazov z ligy.
Odveta baráže v Karviné byla plná emocí. Něco si vysvětlovali i karvinský kapitána Lukáš Budínský a vyškovský Golden Mafwenta.

Karviná na začátku března ve čtvrtfinále poháru smetla Viktorii Plzeň 3:0, na tribunách i na hřišti propukla euforie.

Zatímco semifinále Mol Cupu proti sousedovi a blízkému rivalovi z Baníku Ostrava se blíží (21. dubna), úterní události vnesly do klubu nejistotu.

Policie spustila za území Moravy a Slezska razii, desítky osob z fotbalu čelí podezření z nekalých praktik, narušení regulérnosti soutěže či utkání a úplatkářství.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Etická komise fotbalové asociace s podezřelými zahájila disciplinární řízení, jediným prvoligovým klubem ze seznamu je Karviná.

„Etická komise zahajuje disciplinární řízení s členským klubem MFK Karviná pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů, kterých se mohl dopustit s vědomím a prostřednictvím funkcionáře (předsedy představenstva) pana Jana Wolfa,“ oznámila komise.

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK Karviná.

Wolf je zároveň primátor města Karviná, které je vlastníkem klubu.

„Na stadionu se nic nedělo. Byl na něm naprostý klid. Mužstvo normálně trénovalo. Dopoledne jsme měli poradu k pohárovému utkání s Baníkem Ostrava. Čekáme na zprávy, nic nevíme,“ reagoval během úterního dopoledne karvinský mluvčí Adam Januszek.

Wolfa policisté spojují s nabídkou úplatku rozhodčím v zápase Karviné s Českými Budějovicemi z března 2024 a také s nabídkou úplatku ve výši sto tisíc korun budějovickému hráči Samuelu Šigutovi a příslibem přestupu. Karviná tehdy byla poslední a souseda v tabulce porazila 2:1 gólem ze sporné penalty v nastaveném čase.

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Na konci sezony se Karviná vyhnula přímému sestupu a obsadila barážovou příčku. O udržení v nejvyšší soutěži se na přelomu května a června 2024 utkala s Vyškovem. S dvojutkáním je spojena další nekalá praktika.

„Narušení regulérnosti soutěže či utkání a úplatkářství, jehož se (klub) mohl dopustit tím, že prostřednictvím Jana Wolfa, případně dalších osob, nabídl úplatek ve výši sto tisíc korun a příslib přestupu do MFK Karviná nebo jiného klubu hráči Filipovi Štěpánkovi, aby svým výkonem ovlivnil utkání baráže o 1. ligu MFK Karviná – MFK Vyškov ve dnech 30. května 2024 a 2. června 2024,“ uvedla etická komise.

Štěpánek byl kapitánem a oporou Vyškova, který obě barážová utkání prohrál 0:1 a Karviná se mezi elitou udržela.

„Členský klub MFK Karviná se stal podezřelým, který je účastníkem řízení, v němž má být projednána a rozhodnuta otázka jeho případného disciplinárního přečinu,“ oznámila etická komise.

Pokud dojde k závěru, že se disciplinární přečin stal, hrozí klubu tvrdé tresty.

Všetečka měl slibně rozjetou kariéru. Jemu i dalším ušpiněným sudím hrozí konec

„Dopustí-li se jednání klub s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán kontumací utkání, odebráním soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše deseti milionů korun,“ říká disciplinární řád.

28. kolo

Kompletní los

26. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
