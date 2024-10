Příšerný výkon, kál se sudí Pechanec. V Karviné naštval trenéry kvůli červeným

„Trenérům se nedivím, že s nimi cloumaly emoce,“ řekl později před kamerami O 2 TV. „Ode mě to byl příšerný výkon a musím se omluvit hráčům, trenérům i divákům. Takhle nejde posuzovat ty situace, hrozné to bylo.“

Platilo jen vyloučení domácího stopera Bergqvista po druhé žluté kartě. „Musel mi pomoct čtvrtý rozhodčí. Já tu situaci opět špatně viděl a jako karta mi na první pohled nepřipadala,“ doplnil Pechanec.

Takhle upřímné hodnocení se od sudích opravdu nevidí.

Původní červené karty pro Bergqvista ze začátku druhé půle a hostujícího Dancáka po konzultaci s videoasistentem rozhodčího (VAR) odvolal a zmírnil na žluté.

„Jsem upřimně šťastný, že jsme dohráli v jedenácti,“ oddechl si královehradecký trenér David Horejš.

Jeho tým totiž v deseti v tomto ročníku ligy dokončil už čtyři zápasy, z toho tři venku – v Ostravě, Pardubicích a Jablonci. „Když jsem znovu viděl v ruce rozhodčího červenou, myslel jsem, že omdlím,“ přiznal Horejš.

Tu Pechanec v nastaveném čase ukázal Dancákovi po faulu na unikajícího Ražnatoviće. Pak zasáhlo video.

„Koukal jsem na záznam a viděl, že za to vyloučený být nemůže. A reakce VARu to potvrdila,“ uvedl Horejš.

„Nechápu, jak ho napadlo rovnou vytáhnout červenou, ale je to trend momentálního moderního fotbalu,“ konstatoval královéhradecký útočník Mihálik. „Bohužel se k rozhodčím vyjádřit nemohu, ale když je VAR, raději se schováme za něj a necháme se opravovat od lidí u videa, než abychom pískali to, co vidíme.“

Pechanec poprvé červenou kartu odvolal v 60. minutě pro karvinského stopera Bergqvista, který lehce sáhl na unikajícího Čmelíka a ten se svalil na trávník.

„Byl jsem ještě za Dagem, takže červená to být neměla, správně ji zrušil,“ konstatoval karvinský obránce Vallo.

Kristián Vallo z Karviné (vlevo) a hradecký záložník Adam Vlkanova v akci.

„Přišlo mi, že Čmelík nešel na branku úplně sám, že ho stoper křižoval, takže jsem tušil, že vyloučení bude odvolané,“ potvrdil Mihálik.

Karvinský trenér Martin Hyský chválil sudího za metr, který nastavil, a za to, jak utkání vedl. „Ta dvě vyloučení, která odvolal, ale správně neposoudil,“ dodal. „Některé věci by měl z hřiště přečíst asi lépe, ale věřte, že fotbal je dneska tak rychlý, že není snadné rozhodnout během krátké chvíle.“

Bergqvista pak Pechanec přece jen vyloučil, a to v 79. minutě po druhé žluté kartě, kterou mu dal za faul na Mihálika.

„Byla tam skrumáž a soupeř mě zasáhl loktem, nebo zápěstím do brady,“ popsal situaci Mihálik. „Sudí to vyhodnotil správně a zřejmě to Bergqvistovi sečetl i za první poločas, kdy zasáhl Spáčila loktem do hlavy, už za to měl být napomenutý.“

To bylo ve 27. minutě v karvinském pokutovém území, takže by sudí musel nařídit i pokutový kop. „Pro nás je teď nejdůležitější, aby byl Karel v pořádku,“ dodal Mihálik.

Spáčil poločas dohrál, ale po utkání zamířil na vyšetření do nemocnice s podezřením na otřes mozku.

„Střídání Spáčila bylo vynucené. Dostal úder do hlavy a v šatně se pak složil. Musí na vyšetření do nemocnice,“ vysvětlil Horejš.