„Upřímně jsem zklamaný, že jsme to nedotáhli,“ prohlásil Tomáš Linhart, manažer Chrudimi, poté, co dorazil na tiskovku po (nepostačující) výhře 1:0 společně s Lukášem Urbancem, novým většinovým majitelem MFK.

„Nastavená taktika do odvety odpovídala našemu kádru: úsporný režim a druhá půle vabank. Ukázali jsme, že fotbal umíme a hrajeme srdcem, byť pomohlo vyloučení soupeře. Po gólu na 2:0 na našem baráku málem spadl ochoz, ale VAR to vzal do svých rukou,“ pokračoval šéf klubu smířeně.

„Byl jsem přesvědčený, že kdyby druhý gól platil, tak jsme postoupili. Ale takový je sport,“ poznamenal k tomu opavský podnikatel Urbanec. Přestože chrudimská senzace o kousek neklapla, za letošní i loňské výkony (2., resp. 5. místo ve druhé lize a k tomu triumf v zimní Tipsport lize v konkurenci ligových mančaftů) si nepochybně zaslouží obrovské uznání.

„V chrudimském fotbale jsem přes třicet let,“ konstatoval Linhart a v tu chvíli se mu dojetím do očí vehnaly slzy. „Když jsem přišel, tak jsme kopali přebor. Postoupili jsme z divize do třetí ligy, pak do druhé... A teď hrajeme o první. Celé je to o práci. Tu svou jsem stejně jako rodinu omezil, fotbal byl na prvním místě. Tak to je. Možná za to teď sklízíme trochu ovoce,“ řekl.

Přitom ještě v minulé sezoně si klub musel půjčit od města, aby nezkrachoval – prostředků se zoufale nedostávalo. Nyní má díky Urbancově společnosti U plus U za zády movitého partnera a vyhlíží pokračování sportovně hojných časů.

„Několikrát už jsem říkal, že pokud nepřijde silný investor, tak se bude celý klub potýkat s problémy. Nechceme dopadnout jako třeba Varnsdorf. Vstupují do toho lidé se vztahem k fotbalu a financemi,“ podotkl Linhart. „S panem Urbancem jsem komunikoval už pár měsíců zpět, domluvili jsme si jasný postup a našli jsme společnou řeč nad tím, jak by měla Chrudim vypadat. Líbila se mi jeho vize s těžištěm v mládeži. Měl jsem i nabídky od zahraničních investorů, ale to upřímně není můj šálek,“ doplnil.

Urbanec, jehož firma se zaměřuje na expresní i sběrnou přepravu ve farmaceutickém, zdravotnickém a chemickém průmyslu po Evropě a jiné, měl už před sedmi lety zálusk na koupi olomoucké Sigmy.

„Tři dny jsem byl jejím majitelem, to říkám z legrace. Pak jsem měl těžké období, před čtyřmi lety se mi zabil devatenáctiletý syn, takže to úplně na vstup do klubů nevypadalo,“ představil se Urbanec. „Ale ten chrudimský mi padl do oka. Jednání s panem Linhartem byla korektní, chceme posunout mládež a něco budovat. První tým bude vždycky to hlavní, ale změní se celá klubová struktura. Přijdou profesionální trenéři do mládeže a podobně. Dohoda by zůstala i do první ligy. V malém městě bude naše práce snad rychle vidět,“ věří.

Celý MFK kupovat nechtěl, nyní vlastní 70 procent akcií. Zbytek zůstal Linhartovi. „V klubu totiž nebudu pracovat úplně naplno. Chci, aby se o něj staral pan Linhart a měl v klubu slovo,“ vysvětlil Urbanec. „Náš hlavní cíl není první liga dospělých. Chceme do ní nejdřív dostat mládež, zřídit pro ni centrum a s béčkem postoupit do třetí ligy,“ nastínil.