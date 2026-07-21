Teď už je otrkaný, přestože se na jaře v lize gólově neprosadil. Do nové sezony vstoupí v tandemu se zkušeným Janem Kuchtou a na soustředění vyprávěl, jak se vypořádává s tlakem a zda se neproměněnými šancemi trápí.
Tehdy čerstvě dvaadvacet let a sto milionů korun. Co to udělá s hlavou?
Vůbec jsem si to nepřipouštěl, ani jsem nemohl. Samozřejmě kolem sebe to poznáte, ale kdybych se v tom topil, nepomohlo by mi to.
Od dětství sním o top pěti ligách v zahraničí. Každopádně vím, že nejdřív musím uspět tady.