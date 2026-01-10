Chance Liga 2025/2026

První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín

Do druhé půle naskočil se svítivou kapitánskou páskou. Realizační tým v čele s trenérem Brianem Priskem čerstvou posilu sparťanských fotbalistů Matyáše Vojtu vytrvale popoháněl k presinku: „Come on, go! Yes, Maty!“ znělo ze střídaček. A nedlouho poté využil i svou první šanci, když do prázdné brány doklepl přihrávku od Siverta Mannsverka a zvýšil v přípravě proti Ústí nad Labem na 2:0.
Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem.

„Hned jsme mu to spočítali. Říkám mu: To máš první start, gól a ještě kapitána, tak to hned zaplať a máš všechno z krku. A už nemá co dalšího platit,“ smál se Lukáš Haraslín, který roli kapitána zastává v ostrých zápasech.

„V přípravě to neřešíme, a jak se říká, v každé kabině musíte tu kasu nějak naplnit,“ pokračoval v dobré náladě po sparťanském vítězství 3:0 v jejich premiérovém utkání v novém roce.

Vojta, čerstvá posila z Mladé Boleslavi za sto milionů korun, se ve svém prvním utkání předvedl. Drze a ostře napadal, udržel spousty míčů zády k bráně a sklepával je rychlým křídlům.

A když dostal možnost, nevypustil náběh a byl na správném místě.

„Hrálo se s ním super, je to typologicky takový klasický útočník, do našeho stylu zapadá podobně jako Kuchta, dokáže udržet těžké míče zády k bráně a umí si naběhnout. Pevně věřím, že to pro nás bude dobrý impuls do zbytku sezony,“ kývl Haraslín.

„Vojta vypadal dobře, dařilo se mu. Samozřejmě takticky se ještě rozehrává a pomalu se dostává tam, kde ho potřebujeme. Ale dobře pro něj, že dal gól a myslím, že vypadá velmi pozitivně,“ přidal asistent trenéra Diarmuid O’Carroll.

Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství

Ten byl hlavně spokojený, že se v mrazivém počasí a na těžkém terénu nikdo nezranil.

„Zvlášť v takovém počasí na umělce. Ale potřebovali jsme dostat nějaké minuty do nohou, protože se jinak v přípravě tvrdě maká, takže to byl pro nás povedený den,“ shrnul.

Ještě o poločase vyrazily na hřiště dva traktory, které shrabaly čerstvě napadnutý sníh. Desítky lidí v ochozech si užívaly aspoň teplý čaj, zatímco fotbalisté v mrazivých minus čtyřech stupních byli rádi, že se mohou hýbat.

„Možná proto jsem vypadal, že mi to běhá,“ pokračoval Haraslín. „Ale ne, oddychl jsem si během Vánoc a měl jsem tam nějaké individuální tréninky, spíš jsem si potřeboval oddychnout psychicky a nabrat síly do zbytku sezony,“ dodal.

Jiná přípravná utkání v Praze se odkládala, ale na Strahově hřiště připravili perfektně. „Klobouk dolů všem trávníkářům, protože makali několik dní. Pro nás je důležité, že jsme se kluci mohli proběhnout,“ řekl O’Carroll.

Sparťanský křídelník Garang Kuol v diskuzi s asistentem trenéra Diarmuidem O’Carrollem

S týmem už nebyl obránce Ángelo Preciado, který je na odchodu do brazilského celku Atlético Mineiro.

„Přestože ještě není nic hotové, dostal povolení se dohodnout s jiným klubem,“ přiznal sparťanský první asistent. „Odvedl pro nás velký kus práce, je to velmi talentovaný hráč, ale v klubu jako je Sparta se s takovým děním počítá, prostě půjdeme dál.“

„Uvidíme, jak všechno dopadne, dokud ještě neodešel,“ navázal Haraslín. „Ale to je fotbal, takový je život, každému hráči přestup přeju, jen nevím, jestli je to úplně o level výš, protože brazilskou ligu neumím zhodnotit.“

Šanci místo něj dostal ve druhé půli Pavel Kadeřábek a v první Martin Suchomel, střelec úvodního gólu, když z úhlu přeloboval gólmana Tomáše Grigara. „Dařilo se mu moc dobře. Odvedl velký kus práce v prvním poločase, dal krásný gól. Pokaždé odvede své maximum, i na tréninku. Je to tvrdý chlap a hlavně sparťan, což na jeho výkonech vidíte,“ smekl O’Carroll.

Spartu čeká v pondělí cesta na soustředění do španělské Marbelly, kde se postupně utká se švédským Malmö a polskou Legií Varšava.

10. ledna 2026

První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín

Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem.

