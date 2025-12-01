Kozákova snová noc. Neuráží se a nekope kolem sebe, chválí trenér žolíka

V nejvyšší soutěži má odkopáno už 89 zápasů, ale v neděli se trefil teprve pošesté v kariéře. V Teplicích, kam přišel v létě ze Slovácka, se za dvanáct zápasů prosadil jen jednou. I proto nemá v sestavě pevné místo a kouč Zdenko Frťala ho často využívá jako žolíka. Udělal to i v Ďolíčku, Kozáka poslal na hřiště až v 73. minutě. A za další čtyři už čtyřiadvacetiletý forvard po Juklově centru střelou z voleje k tyči rozhodl zápas. „Koza byl smutný, že není v základu, ale snaha a ochota se mu vyplatily. Dělá vše, aby se do sestavy brzy dostal. Není to ten typ, co by se urážel a kopal kolem sebe,“ ocenil Frťala.
Teplice urvaly druhé vítězství v řadě a nenápadně stoupají tabulkou, z posledních deseti bitev prohrály jedinou s Plzní. „Máme super partu, taháme za jeden provaz a odráží se to i na hřišti. Necháme tam úplně všechno a začíná se nám to vracet,“ těší Kozáka vzestup týmu.
Bohemians - Teplice 0:1, druhou venkovní výhru hostům vystřelil Kozák
Po pokaženém startu byli skláři předposlední, teď je dělí už jen bod od střední ligové skupiny. Díky nedělnímu vítězství jsou už v těsném kontaktu s desátými Bohemians.
„Je super, že teď máme šňůru, můžeme si trochu oddechnout. Ale zároveň dál tvrdě makat, abychom vystoupali ještě výš,“ přeje si odchovanec Sparty.
Teplice se na nejlepší prvoligovou desítku docvakly hlavně díky unikátní venkovní šňůře, u soupeřů neprohrály už sedmý zápas, a to nastoupily i na Letné. Zato doma to skřípe, na Stínadlech porazily v minulém kole Baník (1:0) a začátkem srpna znovu Bohemku (3:0).
„Úplně nevím, proč to tak je, naši fanoušci z toho nadšení nejsou. Ale dneska jich přijelo hodně a udělali nám domácí atmosféru, tak třeba se překlopí i tahle statistika a budeme vyhrávat i doma.“
Na Bohemians působil Kozák v sezoně 2023/24, možná i proto se ve známém prostředí dobře vypořádal s mimořádně těžkým terénem. „Měli jsme zprávy, že hřiště v Ďolíčku je špatné, báli jsme se, jak to bude vypadat. Tušili jsme, že to bude válka a zápas o jenom gólu, což se potvrdilo,“ odfoukl si po bitvě, která fotbal moc nepřipomínala. „Asi to nebylo úplně koukatelné pro fanoušky, ale odvedli jsme těžkou práci a zvládli to.“
Nejspíš ještě těžší šichta čeká skláře v pátek, kdy na teplická Stínadla dorazí mistrovská Slavia. A to je jistě důvod, aby si Kozák zasnil o další velké trefě.
Umíme hrábnout, těší Frťalu. Pozná to i Slavia?
Z klokaní kapsy vytáhli fotbalisté Teplic další tři body a poskočili už na dostřel střední ligové skupině. Až v pátek dorazí na Stínadla lídr Slavia, bude čelit soupeři ve formě: skláři v devíti z posledních deseti zápasů bodovali.
„Už se na Slavii těšíme! Loni v prosinci jsme nad ní uspěli, snad jí budeme důstojným soupeřem i teď,“ přál si teplický trenér Zdenko Frťala po nedělním úspěchu 1:0 na hřišti Bohemians 1905.
Dvě vítězství v řadě, to je pro Teplice letos novum. „Když to trochu odlehčím, byli jsme pod tlakem našeho šéfa,“ myslel Frťala nejspíše klubového majitele Milana Kratinu. „Říkal, že z Bohemky se třemi body počítá. Jsme rádi, že jsme tu jeho představu naplnili.“
Posledních 10 zápasů = 15 bodů. Prvních 7 utkání = 3 body. Skláři se zpevnili a už jen bod je dělí od střední skupiny, kterou uzavírají právě Bohemians. „Víme, jak je to pod námi nahňácané,“ zůstává Frťala tradičně při zemi. Venku to na podzim jde žluto-modrým líp než doma. „Také v Ďolíčku nás naši fanoušci podpořili, vítězství je i pro ně. Doma jsme bohužel dobře rozehrané zápasy nezvládli. Ve finále se nikdo nebude ptát, kde jsme získali body...“
Proti Bohemians porušil Frťala nepsané pravidlo, že vítězná sestava se nemění. Proti duelu s Ostravou udělal tři rošády. „Chtěli jsme domácí překvapit. Předem jsem říkal, že budeme buď slavní, nebo budeme přemýšlet, kde jsme udělali chybu,“ pousmál se.
Nepřišla žádná, brankář Trmal vychytal šestou nulu a Teplice sílí. „Neměli jsme možnost kupovat posily za desítky milionů korun, ale naši hráči dokazují, že mají oddanost a víru. Jeden za druhého hrábnou, což posouvá jejich sebevědomí.“ Prodají ho proti Slavii?