Gól Slavii a osobní rekord. Netrápí mě, že nejsem v základu, tvrdí Kozák

Petr Bílek
  16:29
V čase, kdy se už nosí kozačky, si teplický fotbalista Matyáš Kozák obul střelecké kopačky a ve druhém ligovém zápase za sebou skóroval. Zase jako žolík, tentokrát proti slávistickému lídrovi a úřadujícímu mistrovi. Se třemi brankami už má kariérní rekord v nejvyšší soutěži.
Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy.

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy. Matyáš Kozák slaví gól Teplic | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Fanoušci Teplic v zápase se Slavií.
Teplice proti Slavii nastoupily ve vánočních drsech.
Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy.
Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy.
„Atmosféra kolem týmu mi pomáhá, abych se cítil dobře. Jsem rád, že mi to začalo padat,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý útočník po páteční domácí porážce 1:2. Jeho sezonním maximem byly dvě trefy jak v dresu Bohemians 1905, tak za Liberec.

Neskuhrá, že teď vybíhá do zápasů z lavičky.

„Soustředím se na to, co dostanu. Nechci se nechat ovlivnit tím, jestli jsem v základu nebo ne,“ neuráží se. „Jsme všichni jeden tým, máme to dobře vykomunikované. Takže mě to netrápí. V momentě, kdy jsem na hřišti, chci odevzdat to nejlepší.“

Nejkrásnější vánoční dresy na světě?! Teplice sklízí chválu, limitka je fuč

Na Stínadlech je odchovanec pražského Motorletu a Sparty už podruhé. Jeho první angažmá skončilo kvůli zranění bez povšimnutí. „Jsem tady strašně rád, sedlo mi to. Prospělo mi, že jsem se vracel do známého prostředí,“ kvitoval, že jde na prověřenou adresu.

Tři góly nejsou v Teplicích málo, stejně má nigerijský objev John Auta, víc už jen šestibrankový kapitán Michal Bílek. Navíc dvě z jeho tref byly vítězné, na Bohemians i Dukle.

Zvedá se nejen Kozák, ale i celý tým sklářů.

Fanoušci Teplic v zápase se Slavií.

„Přišlo víc nových hráčů, chvilku trvalo, než jsme se sehráli,“ zamyslel se 175 cm vysoký hráč nad proměnou z utrápeného týmu v nebezpečný. „Těžíme z toho, že jsme dobrý tým, stmelili jsme se, chtělo to čas.“

I Slavii žluto-modří mučili, po Kozákově nekompromisní ráně zblízka sahali v závěru po vyrovnání. „Dali jsme gól, zvedl se stadion. Lidi nás tlačili, cítili jsme, že bychom mohli vyrovnat, bohužel se to nepovedlo. Ale fanoušci byli skvělí!“ vzkázal téměř osmi tisícům diváků.

Bitva se Slavií pro něj jako bývalého sparťana pokaždé znamená víc. „Pro mě je to speciální zápas, těšil jsem se. Vždycky jsem Slavii bral jako největšího rivala.“

Chytil vystřílel speciální Tvrdíkovu prémii. Svítí nejen jeho góly, básní kouč

Jedno vítězství si stejně skláři připsali, jejich fešáckým vánočním dresům inspirovaným svetry Slavia nemohla ani svými typickými sešívanými trikoty konkurovat. „Byli jsme s kluky z dresů nadšení. Šlo o skvělý nápad, který zápas ještě víc zpestřil. Vzbudily i velký ohlas, jen škoda, že jsme to nevyšperkovali body.“

Kozák ovšem ve „svetru“ slavil gól a zase si řekl o základní sestavu. Dočká se v sobotní domácí rozlučce proti Slovácku?

