Nechoď do Sigmy, říkali mu. Malý měl svoji hlavu, teď na něho Janotka plně spoléhá

Václav Havlíček
  14:00
Bez velké pompy, okázalých představovacích videí a také bez vrtulníků. Obránce fotbalové Olomouce Matúš Malý je ztělesněním pořekadla „za málo peněz hodně muziky“. V početných nákupech Sigmy se tak trochu ztratil, přišel loni v létě s dalšími dvanácti posilami. V porovnání s cenovkou ostatních de facto za pakatel. Přesto je teď hlavním mužem olomoucké defenzivy.
Obránce Sigmy Matúš Malý oslavuje postup do osmifinále Konferenční ligy s...

Obránce Sigmy Matúš Malý oslavuje postup do osmifinále Konferenční ligy s předsedou klubu Ondřejem Navrátilem.

Obránce Sigmy Matúš Malý během zápasu Konferenční ligy proti Lausanne.
Fotbalisté Olomouce oslavují úvodní branku v odvetném utkání Konferenční ligy...
Radost olomouckých fotbalistů po brance Danijela Šturma v úvodním duelu play...
Olomoucký stoper Matús Malý v akci v utkání play off Konferenční ligy proti...
Sám věděl, že bude mít těžké se ve velké konkurenci prosadit. V plánech realizačního týmu figuroval Malý, jenž přestoupil ze slovenského Ružomberoku, možná tak jako čtvrtá až pátá alternativa na pozici stopera.

V hierarchii před ním byli Sylla, Král, Huk, v zimě navíc přišel Lurvink a z hostování se vrátil Elbel. Jenže...

Až ve čtvrtek Sigma nastoupí k osmifinále Konferenční ligy, bude z celého výčtu Malý jediný k dispozici. Sylla má v evropské soutěži trest, Král je zraněný, Huka Sigma poslala hostovat do Slovácka. Elbel a Lurvink zase chybí na soupisce pro KL. Z muže číslo čtyři tak minimálně v Evropě bude muž číslo jedna.

Obránce Sigmy Matúš Malý během zápasu Konferenční ligy proti Lausanne.

„Fakt?! To jsem ani nevěděl. Myslel jsem, že se celá soupiska tvoří nanovo,“ reagoval Malý na reportéra iDNES.cz, který mu oznámil, že ho nemine další evropský zápas.

Příliš jiných alternativ trenér Sigmy Tomáš Janotka totiž v Konferenční lize nemá.

Potřebuje minimálně dva stopery, bude mít jen Malého. K němu se nejspíš zatáhne jeden z dvojice defenzivních záložníků Spáčil, Baráth. Troufalou variantou by bylo nasazení 18letého dorostence Patrika Siegla, který sice nemá žádný ligový start, ale díky statusu odchovance může v KL nastoupit. Proto se také v předkole play off proti Lausanne objevil na lavičce.

„To je otázka na trenéra, co vymyslí,“ odmítl Malý, že by měl jisté místo. Ale pokud se nezraní, je takřka jisté, že příští čtvrtek proti Mohuči vyrazí do akce. Nejen kvůli krizi Sigmy na pozici stoperů. Ale proto, že chytil příležitost za pačesy.

Roh jako Arsenal a výhra v Jablonci po 20 letech. Janotka: Měníme historii Sigmy

„Perfektní výkon, perfektní výkon,“ chválil Janotka minulý týden, když Sigma postoupila přes Lausanne.

O pozici 24letého rodáka z Dunajské Stredy vám nejvíce řekne to, že na podzim odehrál jen dva ligové zápasy. Respektive jeden a půl, protože proti Dukle šel do hry až jako střídající hráč. Ligový debut v základní sestavě Sigmy si odbyl stylově proti Spartě. A byť Hanáci prohráli 0:1, Malý určitě nezarmoutil.

„V průběhu podzimu si musel počkat na šanci. Konkurence pro něho byla veliká. Krális i Sylla podávali dobré výkony, dobře do toho naskočil taky Huk,“ bilancuje Janotka. „Skvělé ale je, že Matúš je pracovitý, vnímavý, trpělivý a je na něho spoleh. Skvělými výkony teď chytil šanci, ať už na startu ligy nebo v Evropě. Je pro nás strašně důležitý a ve dvojzápase s Mohučí bude extra důležitý,“ netají kouč Sigmy.

„Myslím si, že tohle k fotbalu patří, zvlášť v takovém klubu, kde je velká konkurence. Musíte si počkat na svoji šanci. Potom už je to jen na vás, zda se chytíte a využijete ji. Myslím si, že teď se mi celkem daří. Snad to bude i nadále pokračovat,“ přeje si Malý.

Ptal se sám sebe, zda udělal dobře

Je otázka, jaká bude jeho pozice, až Sigma bude v plné palbě. Těžko si představit, že by Malý hrál například na úkor zimní posily Lurvinka, za kterého Sigma zaplatila téměř tři miliony eur. Malý měl vyjít Olomouc zhruba na desetinu!

Olomoucký stoper Matús Malý v akci v utkání play off Konferenční ligy proti Lausanne.

„Věděl jsem, že jsem přišel až po konci přípravy a cítil jsem, že mi to chybělo. První větší zápas, který jsem odehrál, byl proti Spartě. Po něm jsem cítil, že na to mám a patřím sem. V zimě jsem odjel celou přípravu a cítil jsem se perfektně, v přípravných utkáních i na tréninku. Cítím se dobře,“ zamýšlel se Malý nad svým progresem.

Po Novém roce odehrála Sigma dosud osm soutěžních zápasů, Malý v pěti z nich zvládl plný počet minut. V sobotu v ligovém klání proti Jablonci chyběl z jednoduchého důvodu – aby byl stoprocentně fit na Mohuč.

Když se ovšem vrátíme do léta loňského roku, našli se lidé, kteří mu přestup do Sigmy nedoporučovali. Jako třeba současný trenér Baníku Ondřej Smetana, který Malého vedl minulý ročník v Ružomberoku. „Během podzimu jsem se sám sebe ptal, jestli to byla dobrá volba,“ připustil Malý.

„Ale věděl jsem, že jsem šel za lepším. Byl to posun v mé kariéře. Cítil jsem, že se během podzimu zlepšuji. Pomalu jsem se na to připravoval. Na podzim ani nebyl důvod měnit stopery. Sylla i Král podávali skvělé výkony, stejně tak Hučo, když je nahradil. Měl jsem co dělat, abych se přes tuto konkurenci dostal,“ uznal.

OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

Přesto se příliš nerozhodoval, když se mu zástupci Sigmy ozvali. „Bylo to lehké. Cítil jsem, že se z Ružomberoku chci posunout. Česká liga šla nahoru. Tempo hry se nedá porovnat s ligou na Slovensku. Myslím si, že Sigma byla už předtím velký klub. Určitě mě potěšil její zájem,“ pověděl obránce.

Všechna pozornost už se po výhře Sigmy na severu Čech upíná k evropskému poháru. Tam chce Sigma prožít další pohádku. Už postup do prvního osmifinále v evropském poháru po 34 letech je nadstandard. „Takovou radost jsem snad nikdy nezažil,“ sypal ze sebe Malý po postupu.

Tak proč to ještě nezopakovat?

