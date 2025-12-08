Olomoucký obránce Malý v těžkém testu obstál: Ukázal jsem, že jsem tady

„Poprvé jsme hráli spolu a myslím, že to nebylo vůbec zlé. Škoda, že jsme to neuhráli na nulu vzadu. Máme se v čem zlepšovat, ale časem to bude lepší a lepší. Ale je pravda, že Sparta kromě gólu neměla žádná šanci,“ říká Malý, pro něhož šlo po letním přestupu ze slovenského Ružomberku teprve o druhý ligový start za Olomouc.
Sparťan Rrahmani se u gólu zjevil mezi vámi a stoperem Králem osamocený. Nakonec o pět centimetrů nebyl v ofsajdu. Smůla, nebo šlo udělat něco jinak?
Gólu předcházel skvělý centr. Scházely milimetry v náš prospěch. Vždy jde udělat něco líp, Rrahmani využil toho, že byl ve větším pohybu, naběhl přímo do centru. Možná jsem mohl být níž, Králoš mi zase říkal, že jsem ho mohl nabrat dříve, ale situace jim vyšla úplně přesně.
NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec
Jaké jsou pocity po prvním ligovém zápase v základní sestavě?
Myslím, že lepší zápas jsem nemohl chytit. Přišel skoro plný stadion, kulisa byla skvělá. Fanouškům moc děkujeme. Navíc to bylo ještě proti Spartě. Těšil jsem se na šanci. Snažil jsem se podat co nejlepší výkon.
Celou sezonu jste víceméně jenom náhradník. Jak je to pro vás složité?
Není to lehké, dosud jsem v takové pozici nikdy nebyl. Ale když jsem viděl tu kvalitu, co tu na stoperech máme… Myslím, že podávají výborné výkony, takže je normální, že jsem si na šanci musel počkat, protože nebyl důvod cokoliv měnit. Všichni tři (Huk, Král, Sylla) podávali super výkony. Teď šance přišla, takže doufám, že jsem trenérovi ukázal, že jsem tady taky.
Je to malý vzorek, ale jaký je podle vás rozdíl mezi českou ligou a slovenskou, z níž jste přišel?
Popravdě, rozdíl to je větší, než jsem si myslel. Nejen v zápasech, ale i na trénincích. Když jsem sem přišel, jenom jsem zíral, kam jsem přišel, protože tréninky byly fakt na jiné úrovni. Ale myslím, že jsem si časem zvykl. Dostal jsem se do toho fyzicky i herně a teď ten krok můžu jenom chválit. Přišel jsem totiž do mnohem lepší ligy. Myslím, že rozdíl je vidět hned.