Olomoucký obránce Malý v těžkém testu obstál: Ukázal jsem, že jsem tady

Václav Havlíček
  10:07
Nelehkou misi zvládl obstojně. V době personální nouze nastoupil fotbalový obránce Matúš Malý vůbec poprvé do základní ligové sestavy olomoucké Sigmy. Rovnou proti pražské Spartě. Hanáci nakonec gólem v závěru padli v sobotním zápase osmnáctého kola Chance Ligy 0:1, ale improvizovaná stoperská dvojice Král–Malý si vedla po celou dobu zápasu více než dobře.

Sparťanští obránci Jakub Martinec a Asger Sörensen se snaží ubránit standardku před olomouckými Muhamedem Tijanim a Matúšem Malým. | foto: ČTK

„Poprvé jsme hráli spolu a myslím, že to nebylo vůbec zlé. Škoda, že jsme to neuhráli na nulu vzadu. Máme se v čem zlepšovat, ale časem to bude lepší a lepší. Ale je pravda, že Sparta kromě gólu neměla žádná šanci,“ říká Malý, pro něhož šlo po letním přestupu ze slovenského Ružomberku teprve o druhý ligový start za Olomouc.

Sparťan Rrahmani se u gólu zjevil mezi vámi a stoperem Králem osamocený. Nakonec o pět centimetrů nebyl v ofsajdu. Smůla, nebo šlo udělat něco jinak?
Gólu předcházel skvělý centr. Scházely milimetry v náš prospěch. Vždy jde udělat něco líp, Rrahmani využil toho, že byl ve větším pohybu, naběhl přímo do centru. Možná jsem mohl být níž, Králoš mi zase říkal, že jsem ho mohl nabrat dříve, ale situace jim vyšla úplně přesně.

NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Jaké jsou pocity po prvním ligovém zápase v základní sestavě?
Myslím, že lepší zápas jsem nemohl chytit. Přišel skoro plný stadion, kulisa byla skvělá. Fanouškům moc děkujeme. Navíc to bylo ještě proti Spartě. Těšil jsem se na šanci. Snažil jsem se podat co nejlepší výkon.

Celou sezonu jste víceméně jenom náhradník. Jak je to pro vás složité?
Není to lehké, dosud jsem v takové pozici nikdy nebyl. Ale když jsem viděl tu kvalitu, co tu na stoperech máme… Myslím, že podávají výborné výkony, takže je normální, že jsem si na šanci musel počkat, protože nebyl důvod cokoliv měnit. Všichni tři (Huk, Král, Sylla) podávali super výkony. Teď šance přišla, takže doufám, že jsem trenérovi ukázal, že jsem tady taky.

Je to malý vzorek, ale jaký je podle vás rozdíl mezi českou ligou a slovenskou, z níž jste přišel?
Popravdě, rozdíl to je větší, než jsem si myslel. Nejen v zápasech, ale i na trénincích. Když jsem sem přišel, jenom jsem zíral, kam jsem přišel, protože tréninky byly fakt na jiné úrovni. Ale myslím, že jsem si časem zvykl. Dostal jsem se do toho fyzicky i herně a teď ten krok můžu jenom chválit. Přišel jsem totiž do mnohem lepší ligy. Myslím, že rozdíl je vidět hned.

19. kolo

18. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 5 6 29:25 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
