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Kozáčik dostal od disciplinárky trest za nadávky sudímu, Teplice a Slavia zaplatí

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  16:45

Matúš Kozáčik na tréninku plzeňských fotbalistů. | foto: Profimedia.cz

Trenér plzeňských brankářů Matúš Kozáčik dostal za nadávky směrem k rozhodčím v duelu fotbalové ligy na Slavii stop na dvě soutěžní utkání a pokutu 10 000 korun. Disciplinární komise také potrestala Teplice a Slavii za výtržnosti fanoušků ve vzájemném utkání, Severočeši zaplatí pokutu 100 000 a Pražané 70 000.

V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Kozáčik během aktivní kariéry chytal také za Slavii. V závěru šlágru 9. kola v Edenu z lavičky protestoval proti tomu, že domácí útočník Tomáš Chorý dostal možnost opakovat penaltu, ze které v nastaveném čase rozhodl o výhře 2:1 lídra tabulky.

„Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika rozhodčích za použití hanlivých výrazů slovy: Je.. vám ku..., jste se pos....,“ uvedl do zápisu o utkání hlavní sudí Stanislav Volek. Trenér Viktorie Radoslav Kováč po zápase řekl, že vyloučení Kozáčika bylo příliš přísné. Rozhodčí podle něj mohl mít více citu.

Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč

O kolo dříve Slavia zvítězila v Teplicích 2:0. Fanoušci Severočechů se provinili pronesením a použitím pyrotechniky, pokuta je také za nevhodné pokřiky, vhazování předmětů na hrací plochu vedoucí k pozdnímu zahájení utkání a pozdržení navázání hry. Příznivci Slavie použitím pyrotechniky způsobili pozdržení navázání hry.

Mouhamed Traoré z Pardubic dostal za vyloučení v duelu s Bohemians 1905 stop na jeden zápas. Kondiční trenér Baníku Ostrava David Skuhravý má za urážky rozhodčích v pohárovém duelu proti Kladnu zákaz výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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