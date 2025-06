To by od nového ročníku, v němž Hanáky čekají i evropské poháry, už platit nemělo. Z Dukly totiž na Andrův stadion přichází třicetiletý Matúš Hruška. V minulém ročníku odchytal v týmu tehdejšího kouče Petra Rady coby jasná jednička 36 ze 37 ligových zápasů a nakonec v baráži dopomohl k záchraně Pražanů v nejvyšší soutěži.

Přivedení zkušeného brankářského jména bylo v Olomouci tématem během uplynulé sezony. Pamatujete na Stoppenův kiks proti Hradci Králové nebo Koutného minelu v utkání s Libercem?

V kancelářích se skloňovalo jméno zlínského Stanislava Dostála, jenže hlavní trenér Tomáš Janotka v zimě rozhodl: „Máme dva juniorské reprezentanty, chceme jim dát šanci, ať se poperou o pozici jedničky v lize.“ Riskantní tah vyšel. Ostatně jako většina dalších, které odvážný kouč v posledním ročníku se svými pěšáky provedl.

„O tom, že bychom k našim mladým brankářům chtěli přivést také někoho zkušenějšího, jsme se bavili už delší dobu. Po konzultaci s trenéry padla volba právě na Matúše, který se v Dukle prezentoval dobrými výkony,“ líčí sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

S Hruškou podepsal dvouletý kontrakt. „Sigma je prestižní klub. V mojí kariéře je to určitě posun,“ těší Hrušku. V minulé sezoně vychytal jedenáct čistých kont. Dukla dosud byla jeho jediné české angažmá, působil v ní i v letech 2017 až 2020. Předtím a potom chytával na rodném Slovensku, v nejvyšší tamní soutěži například v Banské Bystrici či Myjavě. V Žilině prošel mládeží, posbíral i tři starty ve slovenské reprezentaci do 21 let.

Je tak jasné, že mezi stále otrkávající se mládence Sigmy přichází zkušenost. „Když jsem začínal, měl jsem to stejně. Také jsem byl v týmu se staršími, takže teď se těším, že to bude naopak. Kluci tady jsou mladá krev, budu se snažit jim odevzdat všechny zkušenosti, které mám, zvýšit konkurenci. Snad si sedneme a potáhneme spolu tým dopředu,“ maluje si Hruška.

Jednička před sezonou nejasná

„Už na konci sezony jsme deklarovali, že je třeba tým posílit a doplnit. Zejména posílit. Jsme rádi, že se nám podařilo přivést Matúše, který přináší přesně to, co nám v rámci obsazení gólmanského postu chybělo. Je to zkušený a spolehlivý brankář, který doplní naše mladé kluky,“ libuje si Janotka. Na koho tedy ukáže v nejdůležitějších momentech sezony?

Bude-li 20letý Koutný pokračovat ve výkonech, jež předváděl v závěru sezony, nejspíš to bude opět on. Za dva roky by totiž mohl být na Euru U21 reprezentační jedničkou. „Vím, do čeho jdu. Vnímám to pozitivně a věřím, že pomůžu. S koučem jsem mluvil, probrali jsme jeho filozofii. Kdo bude nakonec chytat, záleží na trenérech a výkonnosti každého z nás,“ tuší Hruška.

Sigma má momentálně na soupisce hned šestici brankářů, kteří jsou starší dvaceti let. Kromě Hrušky, Koutného a Stoppena ještě Digaňu, Tůmu a Trefila. Poslední tři v uplynulé sezoně za A tým neodchytali jedinou minutu. Digaňa většinou kryl záda z lavičky Koutnému či Stoppenovi, Tůma odehrál dva zápasy za B tým a Trefil byl na hostování v Komárnu a v Baníku.

Někdo tak musí z kola ven. Hruška ví, že jej se tato starost netýká. „Sigma je klub s výborným zázemím. Těším se na ligu i na poháry. Byl jsem v Praze dál od rodiny a chtěl jsem jít někam blíž. V Dukle mi po konci sezony vyšli vstříc, a když se ozvala Sigma, tak jsem vůbec neváhal, považuji ji za špičkový klub. Mluvili jsme spolu a pak už to bylo jako úder blesku. Minulou sezonu měli vynikající a ještě to vyvrcholilo ziskem poháru,“ shrnuje.

Sparťanský fotbalista Birmančevič v akci proti brankáři Dukly Hruškovi.

A co jiné nabídky? „Nějaké byly, ale nekonkretizoval bych to,“ utne. „Hrát Evropu je asi to nejatraktivnější, co může být. Všichni se těšíme, věřím, že to dopadne dobře. Sigma byla vždy nepříjemná. Jsou tu samí mladí a běhaví kluci. Neustále se přesouvají po celém hřišti, jako brankář jste neměl čas na nic, to musíte být fakt pořád v permanenci,“ vybavuje si Hruška, jak mu sigmáci ve dvou vzájemných zápasech nasázeli celkem pět gólů, třebaže v prvním utkání hráli více než osmdesát minut v oslabení.

„No, teď věřím, že v takových výkonech budou chlapci pokračovat. A že jim pomůžu,“ zakončuje.