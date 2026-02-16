De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Informaci o možném příchodu italského fotbalisty jako první přinesl server iSport.cz.
Jelikož po vypršení smlouvy v Juventusu je od loňského léta volným hráčem, může do Hradce přijít i po skončení přestupního termínu.
Proč zrovna Hradec? Protože jedním ze spolumajitelů je i Pavel Nedvěd. Současný generální manažer českých reprezentací byl po skončení aktivní kariéry léta funkcionářem Juventusu a De Sciglia dobře zná.
S Juventusem hbitý krajní hráč získal tři tituly, dvakrát vyhrál Italský pohár. Přitom vyrostl v AC Milán, který je jedním z největších rivalů Juventusu. Mimochodem, za áčko AC Milán debutoval v osmnácti v září 2011 v Lize mistrů proti Plzni (2:0).
Když mu bylo pětadvacet, dal za něj Juventus dvanáct milionů eur. Po třech letech na podzim 2020 odešel na roční hostování do Lyonu. Vrátil se a v Juventusu zůstal další tři sezony. Ale kvůli několika zdravotním lapáliím toho moc neodkopal, utrpěl i vážné zranění kolene, které ho vyřadilo na jedenáct měsíců.
Po návratu se už do sestavy Juventusu nedostal a minulý ročník strávil na hostování v Empoli. Takřka celé jaro však seděl na lavici náhradníků.
V italské reprezentaci nasbíral čtyřicet startů, je účastníkem mistrovství světa 2014 a Eura o dva roky později.