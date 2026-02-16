Chance Liga 2025/2026

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Autor:
  18:00
Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž událost. Jenže také to může být jen velké jméno, které v české lize rychle zhasne. Jak si zde vedli jiní slavní zahraniční hráči s bohatými zkušenostmi z elitních soutěží?
Část 1/10

Informaci o možném příchodu italského fotbalisty jako první přinesl server iSport.cz.

Jelikož po vypršení smlouvy v Juventusu je od loňského léta volným hráčem, může do Hradce přijít i po skončení přestupního termínu.

Mattia De Sciglio

Proč zrovna Hradec? Protože jedním ze spolumajitelů je i Pavel Nedvěd. Současný generální manažer českých reprezentací byl po skončení aktivní kariéry léta funkcionářem Juventusu a De Sciglia dobře zná.

S Juventusem hbitý krajní hráč získal tři tituly, dvakrát vyhrál Italský pohár. Přitom vyrostl v AC Milán, který je jedním z největších rivalů Juventusu. Mimochodem, za áčko AC Milán debutoval v osmnácti v září 2011 v Lize mistrů proti Plzni (2:0).

AU! Obránce AC Milán Mattia De Sciglio (nahoře) schytal zákeřný faul od beka...

Když mu bylo pětadvacet, dal za něj Juventus dvanáct milionů eur. Po třech letech na podzim 2020 odešel na roční hostování do Lyonu. Vrátil se a v Juventusu zůstal další tři sezony. Ale kvůli několika zdravotním lapáliím toho moc neodkopal, utrpěl i vážné zranění kolene, které ho vyřadilo na jedenáct měsíců.

Po návratu se už do sestavy Juventusu nedostal a minulý ročník strávil na hostování v Empoli. Takřka celé jaro však seděl na lavici náhradníků.

V italské reprezentaci nasbíral čtyřicet startů, je účastníkem mistrovství světa 2014 a Eura o dva roky později.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

23. kolo

Kompletní los

22. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec

21. 2. • 18:00 • EDEN ARÉNA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

16. února 2026

Masopust: Klub legend? Jubilea mám rád! Liberec vnímá jako vilu s wellness

Liberecký Lukáš Masopust bojuje o míč s Vasilem Kušejem ze Slavie.

Minulý týden oslavil 33. narozeniny a poté vstoupil do Klubu legend. Lukáš Masopust odehrál v neděli svůj 300. zápas v české nejvyšší fotbalové soutěži a na postu stopera pomohl Liberci k čistému...

16. února 2026  17:30

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Přišel v říjnu, odkoučoval jedenáct ligových zápasů, jeden v domácím poháru a odešel. Tomáš Galásek už není trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Vedení klubu ho odvolalo po nedělní porážce v Liberci...

16. února 2026  16:53

VAR na rozcestí? Musíme se vyhnout mikroskopickým zásahům, tvrdí šéf sudích

Rozhodčí Simon Hooper zkoumá na videu situaci, na základě které následně...

I po šesti letech od chvíle, kdy se ta tři písmenka poprvé objevila ve fotbalových pravidlech, budí vášně. VAR. Dobrý sluha? Zlý pán? Nebo všechno dohromady? „Nesmíme zapomenout, proč jsme ho...

16. února 2026  16:25

Barcelona podala oficiální stížnost na sudí. Flick přiznal: Šel jsem do jejich kabiny

Strkanice v semifinále Copa del Rey mezi Barcelonou a Atlétikem Madrid.

Po čtvrtečním pohárovém výprasku 0:4 na půdě Atlétika Madrid fotbalová Barcelona hlasitě kritizovala výkon sudích. Jen u toho ale nezůstalo. V sobotu katalánský klub podal oficiální stížnost...

16. února 2026  14:48

V Olomouci hledají střelce. Chyběl lepší kop, nebo větší rvavost, ví trenér Sigmy

Olomoucký útočník Antonín Růsek padá k zemi po souboji s plzeňským obráncem...

Stejné chyby, stejné známky. Olomoucká Sigma má problém se střílením gólů. Tak jako minulý týden v Ostravě nevyužila šance a prohrála. V sobotu proti fotbalové Plzni (1:2) došlo k mírnému zlepšení,...

16. února 2026  14:22

Penalta i další situace na Spartě správně, řekla komise. Posvětila i gól Liberce

Sudí Lukáš Nehasil a kapitán Lukáš Haraslín diskutují během utkání Sparty proti...

Hned tři situace, k nimž se komise rozhodčích po víkendu vyjádřila, se odehrály v zápase fotbalistů Sparty s Hradcem Králové (2:0). A všechny byly podle ní vyřešené správně. Jednalo se o penaltu na...

16. února 2026  14:06

V Německu jsem Daridu sledoval, hlásí Neto. Teď se s ním sejde v Hradci

Elione Fernandes Neto poprvé v královéhradeckém dresu

V neděli vpodvečer sice ještě v Praze na Letné v zápase se Spartou v kádru týmu nebyl, ale přesto si od něj ve fotbalovém Hradci hodně slibují. Pokud byste totiž hledali překvapivý zimní nákup do...

16. února 2026  13:56

V Liberci nervy až do konce. Už se ani nedalo koučovat, zapotil se Kováč

Liberecký útočník Lukáš Mašek v souboji s ostravským brankářem Martinem...

I druhý domácí zápas jarní části ligy fotbalisté Slovanu Liberec zvládli vítězně. V teplotě hluboko pod nulou U Nisy udolali ostravský Baník 1:0 a upevnili si páté místo v tabulce. Jediná branka...

16. února 2026  10:55

Hollý trefil míč holení, v Pardubicích nastartoval Jablonec k výhře

Jablonecký útočník Dominik Hollý (vpravo) slaví se spoluhráčem Pantalonem, gól...

Vloni v létě odešel po výtečné sezoně z Jablonce do Sparty, kde ho ale ničila zranění a vůbec nehrál. Proto se slovenský ofenzivní záložník Dominik Hollý do severočeského fotbalového klubu před jarní...

16. února 2026  9:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

NEJ Z LIGY: Krčík jako Kane, planý poplach v Karviné i těžká role sudího před kamerou

Plzeňský Dávid Krčík ční nad spoluhráči nejen díky své vysoké postavě, ale...

Vyhrála první Slavia, druhá Sparta, třetí Jablonec, čtvrtá Plzeň i pátý Liberec. V čele tabulky fotbalové ligy tak všechno při starém, což se v příštím kole nejspíš změní, protože čtyři týmy se...

16. února 2026  9:26

Ředitel Teplic šel do kotle a podpisem na šálu zpečetil sázku o Zlatana

Teplický Matěj Náprstek v souboji o míč v utkání fotbalové ligy v Mladé...

Kdo se bojí, nesmí do lesa ani do fotbalového kotle. Rudolf Řepka jako ředitel prvoligových Teplic je nebojsa, mezi vlajkonoše zašel osobně během nedělního zápasu v Mladé Boleslavi a s jedním z nich...

16. února 2026  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.