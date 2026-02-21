De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý

Ještě na začátku týdne přitom měl být dalším velkým lákadlem v tuzemské nejvyšší soutěži. Zkušený hráč měl dorazit přes spolumajitele Pavla Nedvěda, generálního manažera reprezentací na FAČR, který De Sciglia dobře zná ze svého působení v Juventusu.
Po zážitku z Hradce ale dobré vztahy spíš ochladly.
„Klub mě vytrvale kontaktoval v průběhu posledních týdnů, kdy jsem obdržel různé verze smluv, které byly buď neúplné, nebo potřebovaly další doplnění. Navzdory tomu jsem zůstal naplno profesionální a vždy byl k dispozici,“ píše De Sciglio na svém instagramu.
„Podstoupil jsem všechny zdravotní prohlídky i náležitosti, včetně dalších hloubkových vyšetření a všemi prošel. V Česku jsem strávil tři dny, během nichž jsem absolvoval tréninky běžně bez jakýchkoli omezení,“ nechápal obránce.
Hradec však z celého martyria nakonec ustoupil s tím, že váhu rozhodnutí přesunul na fotbalistovo zdraví. „Je zřejmé, že hráč tohoto formátu by byl velkou posilou pro náš klub i celou Chance Ligu. Došli jsme ale k závěru, že by nebyl okamžitou pomocí,“ vyjádřil se ve čtvrtek hradecký sportovní ředitel Petr Pojezný.
De Sciglio do Hradce nepřijde. Nebyl by okamžitou pomocí, řekl klub po prohlídce
„Takový závěr je překvapivý, vzhledem k týdnům diskuzí, testů a ověřování mé zdravotní způsobilosti. Rozhodně odmítám jakékoli zdůvodnění narážející na můj zdravotní stav. Fakta jsou objektivní a zdokumentovaná,“ kontroval De Sciglio, kterého na instagramu sleduje milion uživatelů.
Za posledních dva a půl roku nastoupil i vinou zdravotních problémů jen ke 20 soutěžním zápasům. Naposledy působil v Empoli, od léta je bez angažmá.
„Vzájemný respekt, transparentnost a spravedlnost by měly být základem každého profesionálního vztahu. To, co se stalo, tyhle zásady neodráží,“ přidal.
„Doufám, že se podobné situace již nebudou opakovat, ani mně, ani jiným profesionálům. Každý má právo pracovat podle svých schopností v prostředí, které se vyznačuje seriózností, vzděláním a respektem,“ uzavřel.