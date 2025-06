„Nejdražší jsem byl i pro Slovácko a Mladou Boleslav, hlavu si z toho nedělám. Jsem v tom trochu salámista,“ nepřipouští si gólman zvýšený tlak kvůli své cenovce. Přestupová částka zveřejněna nebyla, web transfermarkt.de jeho tržní hodnotu odhadl na 13,5 milionu korun.

Změnit Trmalovo hostování z Mladé Boleslavi v přestup byla pro Teplice nejvyšší letní priorita, jako top posilu ho vnímají i fanoušci. „Hezky se to poslouchá, ale pořád to musíte dokazovat na hřišti.“ V minulé sezoně se to téměř dvoumetrovému dlouhánovi dařilo, v Boleslavi a pak v Teplicích vychytal dohromady třináct nul.

Lepší byl jen jablonecký Jan Hanuš s šestnácti čistými konty. „Ten se trochu zbláznil, utekl docela hodně. Ale i těch třináct nul je docela slušný počin, další jsem přidal v Boleslavi i v evropských pohárech. Snad ta příští sezona bude minimálně stejně úspěšná jako ta minulá,“ přeje si 26letý gólman.

Ještě před pár měsíci by byl jeho přestup do Teplic spíš sci-fi, až jarní vstup miliardáře Milana Kratiny do klubu to změnil. „Chtěl bych poděkovat všem, že se můj přestup dotáhl a jsem tu konečně doma.“

O transfer do Teplic moc stál, proto jistě rád splní i „podmínky“, které si v klubovém klipu nadiktovala jeho manželka Anastasia Trmal (rozená Chocholatá), herečka známá například z primáckého seriálu Kamarádi. „Každé pondělí a čtvrtek zajistíte, aby Trmy přivezl nákup. Každý týden nám naplánuje romantickou večeři a zajistí hlídání pro syna. Jo a Trmy, s Kozičkou máš utrum!“ říkala s vážnou tváří.

Nápad marketingového oddělení Teplic se Trmalovým líbil. „To video spojilo moji profesi s profesí manželky, myslím, že se povedlo. Od markeťáků super nápad, mám na to jen pozitivní ohlasy.“ A s manželčinými požadavky to prý tak horké nebude. „Hlavně si přála, abych tu byl spokojený, což jsem. Jsem zde rád, ona to vidí taky, doma je pak pohoda. Oba máme radost, že tady budeme,“ těší se rodák z Tasovic.

Teplice ho oslovily rodinnou atmosférou i vizí, kterou představil nový majitel. Kratina chce postupnými kroky dostat tým do pohárové Evropy. „Když jsme měli s panem majitelem mítink, vše, co říkal, mělo hlavu a patu. Začíná nová éra Teplic a já jsem rád, že můžu být u toho.“