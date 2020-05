Slovácký gólman Trmal: Čistá konta bych vyměnil za výhry

Trmal už nedostal branku 398 minut, nad ním ční jen slávista Ondřej Kolář, který se na podzim bez obdrženého gólu obešel 788 minut. Kolář je dominantní rovněž v počtu čistých kont (17), Trmal je i v této statistice druhý s jedenácti nulami.

„Čtvrtá nula v řadě mě těší, tolik jsem jich v lize asi ještě neměl. Ale radši bych ji vyměnil za tři body,“ připomíná jednadvacetiletý velký talent českého fotbalu, že jeho Slovácko v úterním utkání doma s Olomoucí jen remizovalo 0:0.

Vaše aktuální čtyři čistá konta stačila na remízu hned třikrát. Je to k vzteku?

To ne. Na jednu stranu je pěkné, že máte vzadu nulu a obrana funguje. Útok taky není špatný, akorát se do toho potřebujeme dostat. Paradoxní je, že jsme na jaře dali jen dva góly zrovna Slavii, proti jiným týmům se trápíme. To nás trošku sráží. Ale jak nějaký gól dáme a udržíme nulu, mělo by nám to šlapat. Kluci vzadu pracují skvěle.

Uklidnil vás první zápas po dlouhé pauze, že byste na tom měli být podobně jako v úvodu jara?

Nevěděli jsme, co od toho čekat. Předtím jsme měli nějakou šňůru, docela se nám dařilo. Říkal jsem si, jaké to bude bez diváků. Ale myslím si, že jsme na podobné vlně jako před pandemií. On nám taky trenér Svědík nedovolí jakýkoliv výpadek. Dbá na pečlivost, je v tom všem přísný. Doufám, že ve výkonech budeme pokračovat a hned v sobotu v Liberci na to navážeme ziskem tří bodů.

Zápasy se zatím hrají víceméně bez diváků. Vnímáte coby brankář ještě víc komorní atmosféru?

Proti Sigmě to byl nezvyk. Vrátil jsem se do doby v dorostu, což bylo ještě nedávno, tam taky moc lidí nechodilo. Ale přiznám se, že jsem to čekal ještě horší. Někdo na tribuně byl, povzbuzovali nás, něco bylo slyšet. Samozřejmě to nebylo ono, na Slovácku jsou skvělí fanoušci, ženou nás, jsou opravdovým dvanáctým hráčem. Mrzí nás, že nás nemohli podporovat. Doufám, že se na stadion co nejdřív dostanou.

Budou vám diváci chybět i při venkovních utkáních? Tam je brankář často hromosvodem jejich nálad, ne?

Když mají kotel přímo za bránou, není to většinou úplně příjemné. Ale snažím se to nevnímat, spíš mě to motivuje. Fanoušci mi chybí, pak to má správnou atmosféru. Bez diváků zápas vypadá jako nějaký přátelák.

Jak jste se vlastně během dlouhé pauzy bez společných tréninků coby brankář udržoval?

Každý měl svůj tréninkový plán. Měli jsme běhání jako ostatní kluci, ale u gólmanů jsou potřeba i individuální tréninky, které jsem pak měl s trenérem. Pomáhali mi taky všichni z rodiny. Šla se mnou sportovat i máma, s přítelkyní jsme si kopali na zahradě. Chtěl bych jim poděkovat, že mi s tou nelehkou situací pomohli. Teď se zase můžeme plně koncentrovat na fotbal.

Brankářský trénink je jednodušší zorganizovat?

V podstatě to tak je. Stačí vám jeden člověk, který na vás bude kopat, pak už si trénink vždycky nějak vymyslíte. Když jsem ale po delší době přišel na první trénink ve Slovácku, stejně jsem si připadal jako začátečník. Rukavice jsem si na trénink oblékal opačně. (směje se)