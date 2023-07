Brankář Trmal po konci v Portugalsku posílil fotbalisty Boleslavi

Trmal chytal v české lize za Slovácko, v jehož dresu si připsal 50 startů a 22 nul. V létě 2020 přestoupil do Guimaraese, za nějž během dvou sezon odehrál v portugalské lize 12 zápasů. Loni v červenci odešel na hostování do Marítima, kde nastoupil do šesti ligových utkání.