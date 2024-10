Budějovický Nikl: Prohrávat už nás nebaví, v Karviné to chceme zlomit

Při posledním triumfu venku v budějovickém klubu ještě nepůsobil Matouš Nikl. Dvaadvacetiletý defenzivní univerzál hraje v Dynamu druhým rokem a věří, že jeho tým může ve Slezsku přidat další body k jedinému, který zatím získal.

Karviná je dvanáctá s dvanácti body, vy poslední s jedním. Jedete tam vyhrát?

Rozhodně ano. Takový je náš plán. Věřím, že odehrajeme dobrý zápas a uspějeme. Karviná je silný soupeř, bude to těžké utkání. Ale myslím, že máme větší kvalitu. Soupeř by mohl udělat chyby, které věřím, že potrestáme.

Dynamo venku nevyhrálo už dva roky. Připouštíte si podobné statistiky?

To neřešíme. Jdeme dál, chceme vyhrát každý zápas. Prohrávat nás už nebaví. Věřím, že v Karviné to zlomíme. Jsme na utkání dobře připravení.

Čemu jste se věnovali při reprezentační přestávce?

Měli jsme náročné tréninky, což je potřeba. Nedaří se nám a musíme to zlomit. Pořádně jsme zamakali.

Jaká je v týmu atmosféra?

Myslím, že jsme dobře naladění. Hrajeme dobrý fotbal, vytváříme si šance, ale bohužel je neproměňujeme. Hodně nám to ubližuje. Věříme, že to přijde. Možností máme hodně, a to i vyložených.

Potřebujete dát jeden dva „škaredé góly“, abyste získali sebevědomí?

Ano. Nemusí to být krásné góly, klidně ať jsou ošklivé. Klidně ať míč letí do branky dva dny, ale ať je tam. Pak nám to hodně pomůže a bude to o něčem jiném.

Cítíte, že hra má vzestupnou tendenci?

Určitě ano. Je to znát i na tréninku, kde vidíme, jak naše hra roste. Teď to jen přenést do zápasů.

Čeká vás série čtyř zápasů, kdy se můžete přiblížit soupeřům?

Ano, máme týmy, se kterými můžeme bodovat (kromě Karviné pak doma Hradec a Liberec, venku Teplice – pozn. red.). Díky tomu můžeme mužstva nad námi doběhnout a určitě jsme ještě ve hře. Nebojíme se a dostaneme se výš.

Platíte za defenzivního univerzála. Hrál jste ve středu obrany i zálohy, ale také krajního beka. Kam s vámi aktuálně počítá trenér František Straka?

Teď střídám post středního obránce a středního záložníka. Osobně mi je to jedno. Jsem schopný zahrát cokoliv, co trenér potřebuje.

Univerzálové jsou cenní, ale kariéru máte ještě před sebou. Nechcete se zaměřit na jeden post?

Chtěl bych. Ale to teď není na mně. Když trenér zavelí, tak jdu hrát tam, kde potřebuje. Sám bych se viděl spíš jako defenzivní záložník. Tam je člověk víc u míče.