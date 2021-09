Do fotbalových Teplic míří peruánský útočník z rakouského Lince

„Řešíme to,“ uvedl k informacím MF DNES tiskový mluvčí sklářů Martin Kovařík.

Matías Succar

Dvaadvacetiletý rodák z Limy už v osmnácti debutoval v peruánské lize za Deportivo Municipal, doma působil ještě v Uniónu Comercio. V lednu 2021 ho získal Linec, smlouvu podepsal do roku 2024. Forvard vysoký 185 cm má i libanonské občanství, neboť prarodiče z otcovy strany do Peru emigrovali na lodi. Může reprezentovat i USA, jehož občanství má jeho táta, ale on si vysnil starty v peruánském dresu. Mládežnickými národními týmy už prošel.

Teplice reagují na nevydařené entrée do letošní sezony. Během šesti kol získaly jen tři body a vedení trenérovi Radimu Kučerovi slíbilo přivést dvě posily.