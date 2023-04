Vydrův bláznivý večer: Než jsem se rozkoukal, prohrávali jsme. Pak tým zachránil

Obhájce titulu na vítězství čekal déle než měsíc. Mezitím prohrál na Slavii a s Bohemians, remizoval s Olomoucí a v Boleslavi a po šílené patnáctiminutovce v úvodu druhého poločasu proti Jablonci se o body obával znovu.

Pak ale přišla chvíle střídajícího Vydry.

Zažil jste někdy takhle šílený zápas?

Už to bude pár let zpátky, co jsem něco takového zažil. Upřímně, takhle bychom ale utkání zakončovat neměli. Zápas jsme měli pod kontrolu. Poté nám popadl balon. Nikdo to netečoval, což je pro brankáře strašně složité a Jablonec vyrovnal. Do toho ještě Jan Kopic nešťastně uklouzl a rázem jsme prohrávali. Naštěstí jsme zápas otočili zpět. Tohle by měl být impuls k tomu, abychom nastartovali bodovou šňůru.

Co bylo důležité u vašich branek?

První gól byl po centru. Milanovi Havlovi to odskočilo, naštěstí přímo ke mně. Měli jsem štěstí. Nemířil jsem a propálil jsem brankáře mezi nohama. U druhého gólu jsem dostal skvělý centr od Jhona Mosquery a otázkou bylo jen nastavit nohu a trefit branku. Což se povedlo.

Jaký to byl pro vás zápas?

Když jsem šel na hřiště, tak jsme vedli. Než jsem se rozkoukal, už jsme prohrávali. Bylo to o tom, jestli ukážeme vnitřní sílu nebo opět ztratíme. Naštěstí se to otočilo a mně to tam dvakrát padlo.

Pamatujete si, kdy jste naposledy zažil dvougólové utkání?

V Burnley to určitě nebylo. Muselo to být ještě v Derby County. Bude to tak pět let zpátky. To je dlouhá doba. Důležitější ale je, že jsme vyhráli. Je to takové klišé, že nezáleží, kdo dá gól a že důležitá je výhra. V tomhle případě to je důležité jak pro mě po psychické stránce, tak pro Viktorku. Jako útočník potřebujete chytit vlnu. Štěstí se konečně usmálo také na nás.

Naopak Tomáš Chorý měl smůlu.

Tomáš Chorý by to potřeboval prolomit a pak mu to zase začne padat. Bohužel razítkoval tyče, ale důležité je, že se vyhrálo. Proti Jablonci jsem to byl já, příště to může být on. Útočníci jsou od toho, aby dávali góly. Když ho nedá jeden, tak musí ten druhý.

Jak se sžíváte s pozicí ve Viktorii?

Každý chce hrát od začátku. Když to nevyšlo proti Jablonci, tak člověk musí být připravený. Připravený tak, aby týmu mohl pomoc. Měl jsem štěstí, že tentokrát jsem to byl já, který dal dvě branky a nasměroval nás k výhře. Jsem připraven jak do základu, tak jako žolík z lavičky. Jako hráč to musíte přijmout a není čas dělat neplechu. Jako profík musíte být připraven na obě varianty.

Namotivuje vás takové vítězství k tomu, abyste ještě prohnali Spartu se Slavií?

Byl to bláznivý večer. Takový impulz jsme asi potřebovali. Musíme se hlavně soustředit na sebe a jít zápas od zápasu. Sbírat maximální počet bodů a co se stane, tak to je ve hvězdách. Můj osobní názor je, že ztrácet body budou i ostatní. Hlavu bych nevěšel. Soustředit se musíme sami na sebe. Budeme hrát ještě se Spartou. Poté nás čeká nadstavba. Bude se hrát ještě nějaký devět zápasů, ve hře je dvacet sedm bodů. Stát se může cokoli.