Mistrovská Plzeň nakupuje, získala reprezentanta Vydru i podzimní objev Květa

Viktoria obě nové posily představila na pondělním předvánočním setkání s fanoušky. A také v den, kdy zahájila zimní přípravu.

Zatímco o příchodu čerstvě pětadvacetiletého Květa, autora devíti podzimním branek v dresu Bohemians, se už několik dnů spekulovalo, Vydrův příchod je překvapením.

„Když se naskytla možnost získat takto kvalitní posilu do ofenzivy, ihned jsme reagovali,“ řekl plzeňský sportovní ředitel Daniel Kolář.

Vydra podepsal smlouvu do léta 2025.

„Jednání Viktorky bylo rychlé a konkrétní. Prohlédl jsem si zázemí klubu a je špičkové pro trénink i regeneraci. Jsem rád, že jsme se domluvili a nyní je na mně, abych se dokázal prosadit a byl přínosem, motivaci mám velkou,“ prohlásil Vydra.

Od dubna léčil vážné zranění kolene, v jarní části Premier League si přetrhl zkřížený vaz v koleni. V červnu mu pak v Burnley vypršela smlouva.

Po operaci a následné rehabilitaci je fit. „Chtěl bych zpátky do Anglie, tam je to nejlepší. Ale dal bych šanci i české lize, když to bude mít hlavu a patu,“ říkal v zářijovém rozhovoru.

Minulý týden měl podle řeckých médií odcestoval do Soluni a podepsat smlouvu.

V Arisu totiž od loňska působí jeho kamarád a spoluhráč z reprezentace Jakub Brabec, který tam českým fotbalistům udělal jméno. Navíc v Arisu je nově někdejší reprezentační kapitán Vladimír Darida, který tam přestoupil po devíti letech v bundeslize.

Všichni tři patří pod agenturu Chovanec Sport, proto nepřekvapilo, že i Vydra vyjednává právě s Arisem. Jenže k dohodě nedošlo a hbitý útočník si po téměř dvanácti letech znovu zahraje českou ligu.

Do zahraničí odešel v létě 2010 z Baníku Ostrava.

Byl v Udine, hostoval v Bruggách a od léta 2012 působil v Anglii. Jméno si udělal především v druhé lize v Derby County. V ročníku 2017/2018 dal jedenadvacet branek, byl nejlepším střelcem soutěže a také zvolen jejím nejlepším hráčem.

Po jeho životní sezoně za něj Burnley zaplatilo v přepočtu přibližně dvě stě milionů korun. Tam úplně šťastný nebyl, za čtyři ročníky odehrál 97 zápasů a dal dvanáct branek.

„Matěj se velmi dobře zná s trenérem Michalem Bílkem, pod kterým debutoval v reprezentaci. Shodli jsme se, že jsou zde ideální podmínky pro jeho nové angažmá, a navíc chce hrát o titul,“ poznamenal hráčův agent Ondrej Chovanec.

Roman Květ z Bohemians zpracovává balon.

Druhá plzeňská posila Roman Květ podepsal smlouvu na tři roky. Tu si vysloužil svými parádními výkony na podzim v dresu Bohemians a především devíti góly.

„Věříme, že bude posilou i pro náš kádr a naváže na skvělé výkony z podzimu,“ řekl Kolář.

„Na svůj věk má hodně ligových zkušeností, je použitelný na více místech v sestavě. Navíc ho velmi dobře zná Pavel Horváth ze společného angažmá v Příbrami. Jsem rád, že ho můžu v našem kádru přivítat hned na startu přípravy,“ poznamenal plzeňský kouč Michal Bílek.

„Jsem strašně rád, že taková nabídka přišla, nebylo moc nad čím přemýšlet. Viktorka je skvělý klub se špičkovým zázemím, mistr ligy a má opět ty nejvyšší ambice,“ podotkl Květ.

„Chceme poděkovat panu Šádkovi a Viktorce za důvěru v Romanovy kvality a Bohemce, kde se vypracoval v jednoho z nejlepších ligových hráčů, za tuto šanci,“ poznamenal hráčův agent Pavel Zíka.

Květ hrál ligu už v roce 2016 za Příbram, do Bohemians přestoupil před třemi lety. Odehrál 131 ligových startů, v nichž vstřelil 19 branek.