Fotbalové hodiny mi tikají. Mým cílem je získat titul, hlásí plzeňský kapitán Vydra

Cítíte jako kapitán z týmu to správné nažhavení na první duel?
Myslím, že jsme všichni připraveni a už se nemůžeme prvního ligového utkání dočkat. Přece jen úvodní zápas sezony je vždycky specifický. Máme za sebou přípravu, vstupujeme do nového ročníku a doufám, že natěšení jsme nejen my, ale i fanoušci.
S jakým cílem jdete vy osobně do nové sezony?
Co se týče mě, nikdy jsem nevyhrál žádnou týmovou trofej a to bych chtěl změnit. Když jsem přestupoval do Plzně, přicházel jsem do klubu, který získával tituly. Mým dlouhodobým cílem proto je vyhrát tady ligu. A nejlépe už v této sezoně. Fotbalové hodiny mi přece jen tikají a nevím, jak dlouho ještě budu hrát. Proto, jak říkám, bych rád na konci sezony zvedl nad hlavu mistrovský pohár.
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Cítíte, že za dobu, co jste v klubu, má nyní Viktoria nejsilnější kádr?
Už z anglické ligy jsem zvyklý, že na každý post v týmu byli minimálně dva hráči. Teď do Plzně přišli noví kluci nebo se vrátili z hostování a konkurence v mužstvu i kvalita se rozhodně zvýšila. Takže uvidíme. Víme, že trenér má rád široký kádr a chce, abychom se prezentovali na tréninku stejně jako v zápase.
Minulou sezonu vás trápily zdravotní problémy. Už je vše v pořádku?
Jsem zdravý, za což jsem strašně rád. Přece jenom ty problémy na jaře byly větší, než jsem si představoval. Musím zaklepat, teď se mi to vyhýbá, mám za sebou kompletní přípravu a na novou sezonu jsem stoprocentně nachystaný.
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V uplynulém ročníku jste zbytečně ztratili body s Pardubicemi, Zlínem nebo Slováckem. Je jedním z největších úkolů se podobných výpadků vyvarovat?
Přeji si, abychom navázali na výkony z nadstavby, kdy jsme byli konzistentní herně i výsledkově. Samozřejmě s výjimkou posledního zápasu na Slavii, to už jsme se asi viděli na dovolené. Ale právě předvedená hra z předchozích čtyř utkání by měla být způsobem, jakým se prezentovat.
Je mužstvo správně nastavené a hladové po úspěchu?
Jak jsem říkal, musíme podávat vyrovnané výkony. Po prohře s Pardubicemi měl pan Šádek v kabině důraznější proslov. Potom jsem si vzal slovo já a všechny upozornil, že když přijde takhle rozčilený majitel, je to jasně vztyčený prst. Věřím, že od té doby všichni chápou a vědí, že si nejdeme jen zahrát fotbálek. V klubu všichni touží po úspěchu, dělají pro nás maximum. To si musíme uvědomovat, tahat jeden za druhého a zápasy výsledkově zvládat.