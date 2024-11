Vydra zapsal gól i asistenci. Asi ideální zápas, usmíval se plzeňský útočník

„Když vyhrajete dva nula a máte gól a asistenci, jinak než ideální zápas se to asi nazvat nedá,“ pousmál se po povedeném podvečeru dvaatřicetiletý Vydra.

Cítíte, že vaše forma stoupá?

S tím můžu souhlasit. Ale i když jsem nedával góly, snažil jsem se týmu pomoci jinými věcmi. Udržet balon, vyhrávat hlavičkové souboje. Tentokrát se to otočilo směrem ke gólu a asistenci, vždycky k tomu pomůže, že dostáváte na hřišti velkou porci minut. Navíc mi zdraví slouží, snad to tak vydrží.

Ke gólu jste se protlačil až s buldočím nasazením, ustál jste těžký souboj v šestnáctce, skoro z toho mohl být pokutový kop.

Já se vůbec nesoustředil na to, že by to mohla být penalta, kdybych spadl. Šel jsem si za gólem, dostal se před obránce a pak už měl jediný úkol – dát gól. Vyšlo to, jen škoda, že jsme jich nedali víc, ve druhé půli tam byly mraky příležitostí. A víme, jak je fotbal krutý, kdybychom inkasovali, mohlo se stát cokoliv. Jsme za tuhle výhru moc rádi.

Hodně vám v útoku ladila spolupráce s Danielem Vašulínem. Vaše branky také duel rozhodly, jak se vám spolu hrálo?

Já si nemůžu stěžovat na spolupráci ani s Princem Adu, ani s Vášou. Každý má jiné přednosti. Snažíme se spolupracovat co nejvíc, pak tam je za námi ještě Pavel Šulc. Všechno vyšlo dokonale. Chtěli jsme hlavně odčinit Slovácko, které nebylo z naší strany ideální. Měli jsme v nohách náročný čtvrteční duel v Evropské lize proti Realu Sociedad, ale přišlo mi, jakoby vůbec neexistoval. Šli jsme si za vítězstvím.

Oba góly padly z brejků, byla to jen náhoda?

U toho mého jsem se modlil, ať mě Lukáš Červ slyší. Házel aut, viděl jsem otevřenou obranu, tak jsem na něj křičel. Váša mi to prostrčil a pak už to bylo jen na mně. U toho druhého jsem si říkal, ať Váša hlavně zase není v ofsajdu. Předtím mu jeden gól neuznali, hned jsem se ho ptal, jestli tam stál. Říkal, že neví, VAR měl jasno. Naštěstí podruhé už bylo vše v pořádku.

Je bonus navíc, že Sparta opět zaváhala?

Já bych hlavně nezapomínal na Baník. Ten má skvělou formu, je za námi třetí jen o tři body. Bude to pořád těžké. My se soustředíme sami na sebe. Vím, že se to říká pořád dokola, ale platí to. Jít zápas od zápasu, vyhrávat. Samozřejmě potěší, když soupeři okolo vás body poztrácejí. Ale pro nás je všechno stále stejné. Furt musíte vítězit.

Nečekáte ještě po posledních výkonech dodatečnou pozvánku do národního týmu?

Nikdy jsem tuhle kapitolu neuzavřel. Ale víme, jak je to na útočných pozicích v nároďáku nabité. Dopředu nevidím. Já se budu snažit co nejvíc pomoci Plzni a jestli něco přijde nebo ne, to je ve hvězdách. Samozřejmě bych se do reprezentace rád podíval, ale když to nevyjde, tak to nevyjde...