Jo, asi jsem lídr, usmíval se Vydra. Už má pět gólů a myslí na reprezentaci

Ervín Schulz
  20:58
Bylo na něm, jestli fotbalisté Plzně doma v lize potřetí za sebou ztratí body. Opět by z toho byla jen mrzutá remíza 1:1. Ale kapitán Matěj Vydra stejný scénář jako proti Jablonci a Slovácku nedovolil. Ve třetí minutě nastavení duelu šestého kola proti Karviné proměnil penaltu, míč poslal ze svého pohledu přesně k pravé tyči, zatímco gólman Lapeš očekával kulišárnu jako od Panenky.
Plzeňský útočník Matěj Vydra proměňuje pokutový kop.

Plzeňský útočník Matěj Vydra proměňuje pokutový kop.

Plzeňský útočník Matěj Vydra se raduje z proměněné penalty spolu s Lukášem...
Zraněný plzeňský obránce Karel Spáčil je odvážen z utkání proti Karviné.
Momentka z ligového utkání mezi Plzní a Karvinou
Karvinský stoper Sahmkou Camara (vlevo) a Matěj Vydra z Plzně


„Jo, on zřejmě čekal, že budu střílet doprostřed. A já si přesně řekl, že v 93. minutě právě tohle bude gólman předpovídat. Asi jsem ho trošku přechytračil. Zaplaťpánbůh. Štěstěna se k nám přiklonila v podobě penalty, pak už ji chtělo jen proměnit,“ líčil po vítězství 2:1 třiatřicetiletý Vydra.

S pěti góly dál vládne tabulce ligových střelců, Viktoria poprvé v sezoně doma naplno bodovala a navázala na úterní výhru 5:0 v dohrávce v Mladé Boleslavi.

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Měl jste hned jasno, že si míč ve vypjaté chvíli vezmete?
V tu chvíli jsem ani neuvažoval, že jsem kapitán. Nechci říci, že jsem nějaký lídr, ale v tuhle chvíli... No, možná že jsem tedy lídr. Chtěl jsem na penaltu jít a míč si vzal. Buď anebo. Jsem rád, že to tam padlo, že jsem si vybral správnou stranu.

Už se zdálo, že potřetí za sebou z toho bude výsledek 1:1. Bylo důležité neztrácet víru?
Nechci být sprostý. Ale už jsem si říkal, že jsme to zase víte co… Ale asi nám ten nahoře dnes trošičku přál. Ale když Karviná vyrovnala, občas se mi honilo hlavou, že přece není možné, abychom doma zase vedení takhle ztratili.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi (vpravo) se raduje ze svého gólu proti Karviné spolu s Matějem Vydrou.

Několikrát jste dřel i směrem dozadu, vybojoval míč uprostřed hřiště. Jak tenhle zápas bolel?
Hodně, už mám přece jen nějaký věk. Ale při těch návratech už jsem občas chytal křeče do zadního svalu, naštěstí jsem vydržel až do konce. Snažím se týmu pomoci i tímhle. Nechci říci, že chci nějak ukazovat mladým, jak se pořádně tahá, ale pro tým dělám všechno.

Máte v lize dvě výhry za sebou, spadne z hráčů nervozita?
V Boleslavi jsme si výhrou 5:0 psychiku zvedli. A v některých momentech jsem si dnes říkal, že přece není možné, aby zase klesla. Zvládli jsme to, máme dvě výhry, vždycky potřebujete nějakou vítěznou vlnu. Za týden v Liberci by na to chtělo navázat, abychom měli před reprezentační pauzou tři.

Spáčil na nosítkách. Ale bude v pořádku, zní z Plzně

Po necelé čtvrt hodině karvinský Condé hlavou při odehrání míče trefil nepříjemně do hlavy plzeňského obránce Karla Spáčila. Domácí stoper po několikaminutovém ošetření opustil trávník na nosítkách.

„Karel má lehčí otřes mozku a pohmožděnou krční páteř. Věříme, že bude brzy zpátky,“ informoval mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Na kontě už máte pět gólů. I když je do konce soutěže strašně daleko, láká vás ovládnout tabulku kanonýrů?
Jako útočníka vás tahle meta, tato část soutěže určitě láká. Nechci to zakřiknout a klepu na dřevo, daří se mi a jsem rád, že mohu pomoci týmu.

V české nejvyšší soutěži jste zatím měl nejvíc deset branek.
Taková čísla si za úkol nedávám. Ale takový dobrý start jsem si nepředstavoval. Když mi to bude padat, budu jen rád, útočník góly potřebuje. Jsem za ně nesmírně rád.

Mnozí vás také vidí opět v národním týmu. Těší to?
Upřímně, když jsem se vracel po zranění, v hlavě jsem návrat do nároďáku měl. Ale pak se mi nedařilo, v hlavě šly tyhle myšlenky hlouběji a hlouběji. Teď uvidíme, je to vždycky na trenérech.

Co byste nyní poradil třeba spoluhráči Aduovi, který se střelecky trápí? Co je nejdůležitější?
Trpělivost. Prince má obrovskou kvalitu, známe jeho přednosti. Musíte to pořád pilovat na tréninku. On góly dávat umí. Já měl tohle období, když jsem do Plzně přišel, netrefil bych tehdy ani stodolu. Věřím, že se to i u něj zlomí a zase začne branku dávat.

Trenér Koubek vám dal dva dny volna. Přijdou vhod?
Těším se domů, bylo to náročné. Děti mě teď moc neviděly, strávím s nimi alespoň nějaký čas. A pak už se musíme připravit na Liberec.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
3. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
5. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Dvě atraktivní posily pro Ústí ze Západu: Belgičan Idumbo a poloviční Čech Toure

Ústecký fotbal sílí, nováček druhé ligy angažoval dvě posily ze Západu. Belgického útočníka Francka Idumba už klub zaregistroval, z Anglie pak přivádí stopera Seydila Toureho, který má senegalské i...

23. srpna 2025  15:19

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...

23. srpna 2025  12:37

