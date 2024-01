Člověk se bál do souboje, líčil plzeňský Valenta duel s drsným Kryvbasem

„Co se dělo na hřišti, bylo fakt šílený,“ ulevil si po zápase třiadvacetiletý Valenta, zimní posila Viktorie.

I asistent trenéra Jan Trousil se zlobil, že dojezdy soupeře skluzem byly hodně nebezpečné.

Bylo to náročné. Neřekl bych ani fyzicky, spíš psychicky. Fakt to nebyl fotbal, občas se člověk bál jít vůbec do souboje.

Těší vás alespoň další výhra v zimní přípravě?

Asi ano. Ještě s nulou vzadu, to se vždycky počítá.

Ale?

Není moc co k hodnocení, nedalo se na to vůbec koukat. Spíš bych to bral tak, že jsme si zatrénovali, pokopali se a to je asi tak všechno.

Co zatím říkáte na soustředění ve Španělsku?

Jsme v polovině, tenhle zápas byl druhý vrchol. Bude to dobré, ve dni volna zregenerujeme a ve čtvrtek náš čeká ještě Aarhus.