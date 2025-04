Vysoká noha? Jak znám Spartu, divil jsem se, že mi gól uznali, chechtal se střelec Šín

Hosté se dlouho zlobili a dožadovali se, aby sudí odpískali hru vysokou nohou. Ale ani hlavní Dalibor Černý, ani videoasistent Tomáš Kocourek neshledali na Šínově způsobu porušení pravidel.

Nohou zasáhl míč pár decimetrů před Sörensenovou hlavou, jejíž pohyb sparťanský stoper na poslední chvíli zastavil. Jinak by dobře nedopadl.

I proto mohl baníkovský odchovanec a čerstvý český reprezentant Šín oslavit gól jednomu z největších protivníků před vyprodanými ochozy.

Co říkají regule?

Pravidlo 12.20 Za nebezpečnou hru se považuje takový způsob hry, při kterém sice nedojde ke kontaktu se soupeřem, ale v jehož důsledku soupeř z obavy před zraněním nemůže sám míčem hrát. Pravidlo 12.21 Za nebezpečnou hru vůči soupeři se považuje, jestliže se hráč např.: snaží se zasáhnout nohou míč na úrovni trupu nebo hlavy soupeře, který je v bezprostřední blízkosti míče (tzv. vysoká noha)

provede tzv. nůžky směrem na hráče v bezprostřední blízkosti

nastaví nohu podrážkou kopačky proti noze soupeře a přitom nedojde ke kontaktu hráčů

snaží se vykopnout míč z rukou brankáře, který má míč pod kontrolou Zdroj: FAČR

„Bylo to úžasné, pro malého kluka splněný sen. Užíval jsem si to plnými doušky,“ vykládal novinářům.

Nebál jste se, zda váš gól bude platit, když videoasistent rozhodčího řešil, jestli jste neměl nohu příliš vysoko?

Jo, jo. Trochu jo, jak znám Spartu, divil jsem se, že mi to uznali (smích). Ale já jsem tu nohu pak stahoval, nedotkl jsem se ho, cítil jsem, že tam ještě byla fuga. Za mě to byl regulérní gól.

Váš trenér Pavel Hapal navzdory bodu nebyl úplně spokojený. Jak jste to viděl z hřiště?

Vzhledem k průběhu zápasu je bod dobrý. Před utkáním ale bylo velké haló, byli jsme postavení do nějaké role, kdy se počítalo s jasnou výhrou Baníku. Jenže kdybyste nám před rokem, před rokem a půl řekli, že budeme takto bodovat se Spartou, všichni to bereme.

Zmínil jste, že jste do utkání šli jako papíroví favorité. Jak jste to vnímali v kabině?

Asi jako každý zápas se Spartou. Je to velký rival, takové derby. Určitě jsme do něj šli s největší možnou motivací uspět.

Jak jste přivítali stopera Emmanuela Uchennu, který nedávno odešel z Baníku právě do Sparty?

Před zápasem jsme se s ním samozřejmě nebavili. Žádné kamarádíčkování nebylo. Po zápase jsme si podali ruce, jsme normálně kamarádi. Vybral si tuto fotbalovou kariéru a my to respektujeme.

Byl závěr utkání už o tom, abyste hlavně neprohráli?

Ne, ještě v devadesáté minutě jsme měli roh, který zaváněl nebezpečím. Sparta měla druhý poločas více ze hry, byla nebezpečnější, ale my jsme nehráli na remízu.

Přesto jste se zatáhli. Bylo to nepřesnostmi ve vaší hře, jak říkal trenér, anebo kvalitou Sparty?

Těmi nepřesnostmi. Po zisku balonu jsme si neodpočinuli, první přihrávka musí být přesná a do klidu, ale my jsme to furt vyhazovali a dostávali se pod tlak, Sparta nás svou kvalitou zatlačila.

V 66. minutě jste střídal. Měl jste toho už fyzicky dost?

Měl. Už jsem trochu vařil a moc mi to neběhalo.

Sparťanský wingbek Matěj Ryneš prochází s míčem mezi Michalem Frydrychem (vlevo) a Matějem Šínem z Baníku Ostrava.

Spartu jste nechali dva body za sebou, s tím můžete být spokojení?

No jasně, jsou za námi a budeme se před nimi snažit držet až do konce sezony.

Máte v hlavách šanci na druhé místo, které znamená předkolo Ligy mistrů?

V hlavách to možná někdo má, ale já budu spokojený, když skončíme po základní části lépe než v minulé sezoně a uvidíme, kam nás to posune. Se všemi se ještě potkáme v nadstavbě, tam se rozhodne.