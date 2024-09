Nominace do dvacítky, náhradníkem v áčku. Šínovi se daří, zájem o něj roste

A co říká na další nominace?

„V jednadvacítce je velký nátlak na mou pozici, nedivím se, že jsem pod čarou,“ usmál se. „A že jsem pod čarou i v áčku, to pro mě bylo velmi příjemné překvapení. Je to pro mě motivace do další práce.“

Dvacítku čeká ve čtvrtek ve Znojmě duel s Itálií a pět dní nato v Kroměříži s Tureckem.

„S Šiňasem pracujeme, je to velký talent Baníku. Dostává velký prostor,“ uvedl ostravský trenér Pavel Hapal. „Teď v Olomouci se prosadil i střelecky. Mohl dát hattrick, kdyby proměnil hned první šanci, ale trochu ho zabrzdily zdravotní problémy v minulém týdnu.“

Šín v neděli proti Olomouci (2:2) odehrál jeden ze svých dosud nejlepších zápasů v první lize. Dal dva góly, a přesto řekl: „Dneska jsem se cítil strašně.“

Utkání se hrálo v neděli od 14.30. „Opravdu bylo za trest se pohybovat v té výhni,“ podotkl. „Ale jsem rád za ty góly, že mi přibývají čísla. Snad to tak bude i nadále.“

Matěj Šín z Ostravy uniká s míčem hráčum Liberce.

Minulý týden bojoval s virózou, kvůli níž nenastoupil ve středu v Karviné (0:0).

„Dva dny jsem si poležel, byla to menší viróza, ale v první půli mi trvalo, než jsem se rozběhal, měl jsem hodně laktátu. Ve druhém poločase jsem se už do toho dostal. Ta viróza asi přispěla k tomu, že jsem ke konci odpadl.“

Ostatně hned svou první šanci, kdy byl sám před brankářem Stoppenem, nevyužil... „S Tadeášem se známe. Měl jsem balon uklidit na přední tyč, ale hloupě jsem to navalil do brankáře. Příště se polepším,“ usmál se Šín.

V Olomouci pak vyrovnával hlavičkou po centru Jurošky a druhý gól přidal po kombinaci s Ewertonem. Na to, zda platí, si však musel počkat, neboť akci řešil videoasistent: „Škoda, že to tak dlouho trvalo, protože to čekání trochu kazí tu gólovou radost.“

Baník v Olomouci už šest let neprohrál. „Říkali jsme si, že pokud budeme chtít tu dobrou bilanci udržet, tak budeme muset přidat, protože Sigma bude nažhavená sérii ukončit,“ uvedl Šín.

Potěšilo ho však, že na straně soupeře potkal hodně známých tváří: „S Dohnym (stoper Adam Dohnálek) jsme se potkávali na hřišti odmalička, s Mikem (Matěj Mikulenka) jsme hrávali ve výběrech kraje, když ještě byl ve Frýdku-Místku, s Matějem Hadašem jsme nastupovali v repre. Zdravili jsme se i s Jáchou Šípem a Mikešem Cahelem. Je fajn, že v Sigmě teď mladí dostávají prostor a prosazují se.“