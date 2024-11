Šín o pozvánce do reprezentace: Pojedu si to užít, dopředu jsem nic netušil

„Babi a děda by byli hrdí. Mrzí mě, že se toho nedočkali,“ zmínil prarodiče, kteří letos zemřeli, děda minulý měsíc.

Bylo vítězství nad Duklou snadnější, než jste čekali?

Připravovali jsme se na těžké utkání. Že Dukla zaleze a bude jen bránit. Naštěstí jsme dali rychlé dva góly a potom se vše uvolnilo. Hráli jsme lehce celý zápas a z toho vzešel výsledek.

Jak moc vám pomohla předchozí výhra nad Spartou?

Celý týden jsme byli všichni nadšeni. Fanoušci, kteří nás potkávali ve městě, nám gratulovali, takže jsme tu výhru chtěli potvrdit, což se povedlo.

Dá se říct, že si držíte formu od Pardubic, kde jste stav otočili a vyhráli vaším gólem v nastavení?

Jedeme na vlně. Budeme se snažit udržet nynější výkonnost i výsledky co nejdéle.

Teď má však liga přestávku. Nepřibrzdí vás?

Ne, kluci zregenerují a připravíme se na Jablonec.

Vy si asi moc neodpočinete, když budete s národním týmem.

Uvidím, jak to bude náročné. Ale moc se na to těším.

Původně jste byl v nominaci reprezentace do 21 let. Překvapila vás ta následná do áčka?

Vůbec jsem neměl slov. Splnil se mi sen. Ani jsme to netušil. Vůbec. Dozvěděl jsem se to asi hodinu před nominační tiskovkou, kdy mi volal trenér Hašek. Jsem z toho nadšený.

Co si od premiéry v národním mužstvu slibujete?

Že navnímám atmosféru celého týmu, jak to tam funguje. Hlavně to bude obrovská zkušenost.

Budete zklamaný, když si třeba ani nezahrajete?

Nebudu. Budu rád už za to, že tam budu moci s kluky být. Pojedu si to užít.