Ryneš po porážce v Plzni: Nemáme šťávu, dostali jsme facku, spadli na zem

Sparta zažila třetí ligovou porážku ze čtyř posledních zápasů. Má hrozivou, takřka nedostižnou ztrátu na Slavii. V herním projevu nevidíte jiskru, touhu souboj či zápas urvat za každou cenu.

„Je to bez energie, nemáme šťávu. Když takhle budeme pokračovat...,“ povzdechl si Ryneš. „Ne, takhle hrát nechceme. Musíme se zvednout. Udělat všechno, abychom byli zase zpátky.“

Jak to, že nemáte šťávu?

Nejde nám to. Už od začátku sezony v lize jsme rozhození, protože už příprava nebyla ideální, jak nám spousta kluků kvůli mistrovství Evropy chyběla. Je na nás, jak se k tomu teď postavíme.

Co s vámi v Plzni bylo? Neměli jste ani střelu na bránu.

Z naší strany první půle nebyla vůbec dobrá. Neměli jsme odražené míče, zbytečně jsme nakopávali, chyběl nám pohyb. Pak se to trochu zlepšilo, udělali jsme malou změnu. Měli jsme se víc tlačit do zakončení.

Sparťanský wingbek Matěj Ryneš (vpravo) v hlavičkovém souboji v zápase s Plzní.

Před zápasem v Plzni jste věděli, že Slavia vyhrála a že když to v Plzni nezvládnete, budete na ni ztrácet devět bodů. Byli jste kvůli tomu nervózní, zvlášť po inkasované brance?

Když dostanete gól, nikdy to není dobré. Ale věřili jsme, že to můžeme otočit.

Jedinou nadějnou možnost jste měl vy ještě za stavu 0:0, ale volej vám nesedl. Proč?

Vím, že to šlo trefit líp. Ale na chvíli se mi míč ztratil ve světlech a já jsem to trefil špatně. Dát z toho gól, vypadal by zápas jinak. Štve mě to.

Ztrácíte devět bodů. Co to pro ligu znamená?

Sice nám zbývá ještě hodně zápasů, ale dostali jsme velkou facku, spadli jsme na zem. Musíme vstát, bojovat a vrátit se k tomu, co se nám dařilo. Odrazit se o ono to zase půjde.

Nezvládáte domácí soutěž kvůli fyzickému i emočnímu vypětí v Lize mistrů?

Je to náročné, ale v tomhle problém není.

V čem tedy? Že jste pro české týmy v domácí lize čitelní a nemůžete se prosadit?

Hrajeme pořád stejně, ale to tak bylo i minulou sezonu a šlo to. Spíš mi přijde, že na hřišti hrajeme něco jiného, než máme.

K čemu se tedy musíte vrátit?

Hrát po zemi, v Plzni jsme hodně nakopávali, to není náš styl. Naši útočníci nejsou tak vysocí. Taky musíme mít odražené míče, represink. Sice to tam vidět je, ale není to ono.