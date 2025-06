28 let, 184 cm, 84 kg. S parametry buldoka by mohl rodák z Prahy do buldočího stylu žluto-modrých pasovat. „To je i jeden z důvodů, proč mě sem chtěli. Moje bojovnost, s kterou bych měl do týmu zapadnout. Myslím, že mi to bude vyhovovat,“ uvažuje hráč, který poslední dvě sezony po návratu z německého druholigového Sandhausenu strávil v Mladé Boleslavi.

V té první pomohl středočeskému klubu čtyřmi góly a dvěma asistencemi do Evropy, ve druhé paběrkoval: jen jeden gól v nejvyšší soutěži a jeden v Konferenční lize.

„Že mi to nelepilo? Já ani moc šancí nedostával. Je těžké nastoupit jednou po pěti zápasech,“ posteskl si samouk ve hře na kytaru. „Vždy je lepší, když cítíte důvěru. Jasně, když ji pak nesplatíte, míříte zpátky na lavičku. Ani si nepamatuju, jestli jsem hrál dvakrát za sebou v základu. Věřím, že v Teplicích to nastartuji.“

Na Stínadlech se po jaru útok vyčistil, fuč jsou Gning, Jásir i Horský. Zdá se, že z Pulkraba bude útočník číslo 1. „Na to jsem popravdě vůbec nemyslel,“ nekalkuloval. „A ani jsem o tom nevěděl, to přišlo, až když jsem smlouvu podepsal. Cítil jsem, že trenér mě chce, to je hlavní.“

Zdenko Frťala je pověstný tím, že umí probouzet v hráčích to nejlepší. „On je normální chlap a dobrý trenér, což v Teplicích ukazuje od doby, co tým převzal. Osobní schůzka s ním a vedením rozhodla, líbila se mi jejich vize,“ přesvědčilo Pulkraba setkání s generalitou teplického klubu. „Když vás někde chtějí a cítíte zájem, je to lepší, než se někam cpát a na něco čekat.“

Matěj Pulkrab během přípravy fotbalistů Teplic.

Na Pulkraba, který nastupoval za všechny mládežnické reprezentace a do deseti let hrál také hokej, pěje ódy i sportovní ředitel sklářů Štěpán Vachoušek. „Přesně takového útočníka jsme po odchodu Jásira potřebovali. Prošel Spartou, Libercem, Bohemkou, druhou bundesligou, Boleslaví, zkušenosti bude rozdávat našim mladým. A je charakterově skvělý. Zase se rozstřílí!“ nepochybuje.

Ve 162 ligových zápasech nasázel Pulkrab 43 gólů, slušná vizitka. Nejvíc v sezoně, deset, zaznamenal v Liberci. Za Spartu jich zvládl 14, ale tam byl za jojo – neustále ho posílala na hostování a stahovala si jej. V Teplicích chce zakotvit na déle.

„Líbilo se mi, že nový majitel plánuje pozvolný vzestup. Mluvili jsme o cílech, budoucnosti. Že to není hned vyhlašování útoku na poháry, ale začne se stabilizací. Tím, že jsem tady podepsal dlouhodobější smlouvu, mě láká účastnit se postupného vzestupu.“ Ten začal už v posledních letech. „Vnímám, že Teplice vypadají líp, ať už novým vizuálem nebo teď érou s novým majitelem. Myslím, že to tady může být ještě zajímavější.“ I díky Pulkrabovým gólům?