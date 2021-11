Pulkrab, muž sparťanských závěrů. Kazil jsem, pak dám dva góly, žasl

Jen dvakrát byl v základní sestavě, za celý podzim odehrál v lize jen 224 minut. Ale v posledních týdnech důležitost Pulkraba v mužstvu stoupá.

V neděli ve 14. kole Fortuna ligy nastoupil po půlhodině a v 77. minutě zvyšoval po individuální akci a mazáckém zakončení na 3:1. Dvě minuty před koncem vysvobodil tým z potíží brankou na 4:2, když zakončoval brejk a přihrávku Haraslína.

„Když ho porovnám s Minčevem, tak byl výrazně lepší,“ chválil Pulkraba kouč Vrba.



Přitom Pulkrab sám v rozhovoru pro klubovou televizi pro svůj výkon slova chvály neměl.

„Zkazil jsem, na co jsem sáhnul. Hned první povedený centr od Peška jsem nepochopitelně netrefil. Pak se nedařilo vůbec nic, nevěděl jsem, co se děje. Naštěstí jsem pak tu situaci vyřešil tak, jak by se mi to nepovedlo asi ani na tréninku, levačkou přes gólmana. A pak sem dával do prázdný,“ poznamenal.

„Měl jsem několik dobrých zápasů, něco jsem připravil spoluhráčům. A dneska to bylo úplně naopak. Nešlo mi to a nakonec jsem dal dva góly,“ prohlásil Pulkrab.

Kouč Vrba o zranění Hložka „Není to zranění, které by ho zastavilo do konce podzimu. Nevím, kdy bude k dispozici. Jestli už po reprezentační pauze na Slovácku a pak na Rangers. Koleno ho už tolik nebolí.“

Při absenci zraněného Hložka je jedničkou v útoku právě dvacetiletý Minčev, proti Teplicím měl i smůlu, když ve svých příležitostech trefil tyč a břevno.

„Ale chtěl se víc zapojovat do mezihry, do kombinace a pak nám chyběl ve vyšším postavení ve vápně. Neměli jsme tam hráče, což nám nevyhovovalo,“ poznamenal Vrba.

Pulkrabovi dopřál závěrečnou půlhodinu. „Držel si svou pozici a těžil z toho,“ řekl kouč.

Pulkrab je sparťanským odchovancem, v lize začínal na jaře 2016 na hostování v Liberci. Do Sparty se vždy vracel, ale starty sbíral spíš po minutách.

Nezměnilo se to, i když se mu velmi povedlo druhé hostování v Liberci, v ročník 2017/2018 dal deset branek. Loňské jaro i celou předchozí sezonu strávil na hostování v Bohemians. Pro tu současnou si ho kouč Vrba v kádru nechal.

„Vím, že taková je moje role. V první řadě mi jde o tým, letos úplně enormně, protože vidím, jaké kluky máme v základu. Přijal jsem to a chci pomáhat, jak jen můžu,“ zdůraznil Pulkrab.

V srpnu proti Hradci a Budějovicím hrál od začátku, pak už jen dostřídával. Před dvěma týdny proti Mladé Boleslavi šel na posledních šest minut, stav byl 0:0 a Sparta se bránila. A Pulkrab svůj čas využil maximálně.

Nejdřív jeho gólovou hlavičku chytil brankář, pak založil akci, následně hlavičkoval do tyče a Hložek dorazil.

„Jsem rád, že jsme ho tam měli. I když hrál chvíli, ve vápně byl pro nás důležitý. Vytvořil možnost pro Hložka, který zápas rozhodl. Kdybychom tam Matěje neměli, tak jsme se do té situace nedostali,“ pravil Vrba.

Svým důrazem a nadšením dokázal Pulkrab soupeře znejistět. A to i naposledy proti Teplicím, kdy vstřelil své první góly v sezoně. A to ve svém stém ligovém startu. „Jsem moc rád, že jsem na tu metu dosáhl. Stý zápas, hodně to pro mě znamená.“

Není zklamaný, že nepatří do základní sestavy. Že nehraje víc. „Svou roli beru. Trenér mě má jako jednu z prvních voleb při střídání, jak zlomit utkání. Myslím, že se mi to několikrát povedlo.“