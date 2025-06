Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamíří na Slovensko, kam se turnaj vrací po čtvrt století. Hrát se bude od 11. do 28. června. O úspěch budou bojovat i mladí čeští...

Fotbalový trenér Brian Priske je po roce zpátky ve Spartě. V kvízu iDNES.cz si můžete vyzkoušet, co všechno si pamatujete z jeho prvního sparťanského angažmá. Jak začal? Co zanechal? Jaké byly jeho...

Musí být o deset let mladší! Modrič jako Ronaldo či LeBron, cvičení věnuje hodiny

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Dorazí s předstihem, jako každý den. Oblékne se do sportovního, pročte si pečlivě připravený plán a pustí se do práce. Do tréninku sice zbývá klidně hodina a půl, ale on už dávno maká. Už několik let...