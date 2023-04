Dal dva góly, pak chyboval. Zkazil jsem to, zlobil se jablonecký Polidar

Severočechům se vůbec nepovedl první poločas a do druhého šli s jednogólovým mankem. Nečekaný obrat ve skóre ale zařídil mezi 66. a 74. minutou dvěma góly Polidar. Levý krajní hráč nejprve odcentroval zprava, jeho spoluhráči zmátli svými pohyby gólmana Staňka a míč netknutě propadl až do sítě.

„Byla to nacvičená situace, takhle to trénujeme,“ popsal na jabloneckém webu Matěj Polidar, který si po chvíli naběhl za obranu na Hübschmanův pas, využil Kopicova podklouznutí, znovu překonal Staňka a v této ligové sezoně si připsal už sedmou trefu. „Chtěl jsem jít do protipohybu Kopicovi, pak jsem jen doufal, že to nějak trefím a spadlo to tam se štěstím.“

V tu chvíli to vypadalo, že si Jablonečtí protáhnou povedenou sérii, ale po zbytečné chybě dosavadní jablonecké hvězdy Polidara, jenž se tak rázem stal smutným hrdinou, se Plzeňští dostali k centru a Vydra srovnal. A tentýž hráč pak v 82. minutě dokonal druhý gólový obrat v utkání, tentokrát v podání domácích, a hosté odjeli po nadějně se vyvíjejícím duelu s prázdnou.

„Dal jsem dva góly, ale v hlavě mám hlavně tu situaci před gólem na 2:2. Tam jsem to já sám zkazil. Asi jsem si myslel, že jsem nějaký mistr světa a že mi vyjde všechno. Ale bohužel nevyšlo a teď mě to mrzí,“ litoval 23letý Matěj Polidar, který na severu Čech hostuje z pražské Sparty.

Fotbalisté Jablonce klesli před sobotním domácím derby s Libercem, na který mají v tabulce dvoubodový náskok, na 8. příčku.