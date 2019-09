Polidar přestoupil do Sparty, v Příbrami však zůstane na hostování

„Jsem rád, že ve mě Sparta vložila důvěru. O jejím zájmu vím asi tři týdny, přes víkend jednání pokročila. Teď chci nabrat co nejvíc zkušeností v Příbrami, a až přijdu na Letnou, chci se prosadit do sestavy,“ řekl pro sparťanský web Polidar.

„Matěj je nadějný hráč, který dostal nabídku na přestup do pražské Sparty, a my jsme se rozhodli, že mu nebudeme bránit v cestě. Jsem rád, že jsme se domluvili na setrvání Matěje Polidara v Příbrami do konce sezony. Je to pro nás jeden z klíčových hráčů a ještě nám zajisté pomůže. Přeji mu, aby angažmá ve Spartě pro něj bylo úspěšné a pomohlo mu v dalším výkonnostním růstu,“ uvedl prezident Příbrami Jaroslav Starka.

Polidar, který může vedle útoku a zálohy nastoupit i na místě levého beka, si ligový debut odbyl v březnu. V uplynulé sezoně naskočil v soutěži do osmi zápasů, v nichž vstřelil gól, a objevil se i ve dvou barážových duelech s Brnem.

V aktuálním ročníku mu trenér Roman Nádvorník dal důvěru v základní sestavě ve všech osmi kolech, mezi střelce se ale příbramský odchovanec nezapsal.

Po podpisu kontraktu se Spartou ho nyní čeká maturita. „Od pondělí do středy maturuju, snad se to, stejně jako přestup do Sparty, povede,“ prohlásil Polidar.