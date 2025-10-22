V Jablonci působí už od sezony 2022/23 a všechny tři v něm strávil na hostování ze Sparty. Na začátku letošního ročníku se angažmá Matěje Polidara v severočeském klubu konečně změnilo v přestup.
Ve všech sezonách nastupoval takřka pravidelně v jablonecké základní sestavě, ovšem v té letošní ho zbrzdily administrativní a hlavně zdravotní potíže. V 1. kole doma proti „své“ Spartě totiž kvůli dohodě klubů nastoupit nemohl, protože v tu dobu v Jablonci ještě hostoval. Až pak se definitivně stal jeho kmenovým hráčem.
Následně odehrál v dalších třech utkáních z pozice náhradníka dohromady jen šedesát minut a pak z nominací na další duely zmizel. To bylo v polovině srpna.
„Jednoho rána jsem se probudil a bolelo mě v boku. Tak jsem si to googlil přes Chat GPT a napsalo mi to, že jde zřejmě o slepé střevo. Volal jsem našim fyzioterapeutům, pak jsem jel samozřejmě do nemocnice a šel na operaci. Takže jsem si to vlastně diagnostikoval sám,“ vzpomínal na nepříjemné chvíle nyní už s úsměvem 25letý Matěj Polidar.
Doufal, že návrat přijde dřív, ale nakonec se ho dočkal až opět jako střídající hráč v prohraném zápase v Olomouci 5. října. „Trošku se to celé protáhlo, čekal jsem čtyři, pět týdnů. Celkově to ale s náběhovými tréninky trvalo asi dva měsíce, takže teď jsem hlavně rád, že jsem zdravý a zase na hřišti,“ řekl Polidar, jenž nastoupil v úvodní jedenáctce v nedělním 12. kole doma proti Dukle.
Radost z výhry si však neužil, bitva skončila 0:0. „Remíza mrzí, vyhrát jsme měli a mohli tak poskočit o něco výš. Ale kdyby nám někdo řekl, že budeme bojovat o první, druhý, třetí flek a s náskokem na čtvrtou, pátou pozici, tak bychom to brali všemi deseti. Je to dobrá sezona,“ tvrdí navrátilec Polidar.