Polidar je po operaci zpět v sestavě, ale jabloneckou výhru si neužil

Autor:
  12:17
Krajního záložníka jabloneckých fotbalistů Matěje Polidara vyřadil v srpnu ze hry zánět slepého střeva. V letošní ligové sezoně se proto prvně objevil v základní sestavě až ve 12. kole.

Jablonecký obránce Matěj Polidar | foto: Ota Bartovský, MAFRA

V Jablonci působí už od sezony 2022/23 a všechny tři v něm strávil na hostování ze Sparty. Na začátku letošního ročníku se angažmá Matěje Polidara v severočeském klubu konečně změnilo v přestup.

Ve všech sezonách nastupoval takřka pravidelně v jablonecké základní sestavě, ovšem v té letošní ho zbrzdily administrativní a hlavně zdravotní potíže. V 1. kole doma proti „své“ Spartě totiž kvůli dohodě klubů nastoupit nemohl, protože v tu dobu v Jablonci ještě hostoval. Až pak se definitivně stal jeho kmenovým hráčem.

Následně odehrál v dalších třech utkáních z pozice náhradníka dohromady jen šedesát minut a pak z nominací na další duely zmizel. To bylo v polovině srpna.

„Jednoho rána jsem se probudil a bolelo mě v boku. Tak jsem si to googlil přes Chat GPT a napsalo mi to, že jde zřejmě o slepé střevo. Volal jsem našim fyzioterapeutům, pak jsem jel samozřejmě do nemocnice a šel na operaci. Takže jsem si to vlastně diagnostikoval sám,“ vzpomínal na nepříjemné chvíle nyní už s úsměvem 25letý Matěj Polidar.

Jablonecký obránce Matěj Polidar během utkání proti Slavii

Doufal, že návrat přijde dřív, ale nakonec se ho dočkal až opět jako střídající hráč v prohraném zápase v Olomouci 5. října. „Trošku se to celé protáhlo, čekal jsem čtyři, pět týdnů. Celkově to ale s náběhovými tréninky trvalo asi dva měsíce, takže teď jsem hlavně rád, že jsem zdravý a zase na hřišti,“ řekl Polidar, jenž nastoupil v úvodní jedenáctce v nedělním 12. kole doma proti Dukle.

Radost z výhry si však neužil, bitva skončila 0:0. „Remíza mrzí, vyhrát jsme měli a mohli tak poskočit o něco výš. Ale kdyby nám někdo řekl, že budeme bojovat o první, druhý, třetí flek a s náskokem na čtvrtou, pátou pozici, tak bychom to brali všemi deseti. Je to dobrá sezona,“ tvrdí navrátilec Polidar.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
