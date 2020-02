Tři body před Spartou? Je to jako sen, září budějovický záložník Mršič

Byl to váš životní zápas?

Dá se to tak říct. Dva góly v první lize, navíc moje první dva, to se nepovede každý den. Ale jak se daří týmu, tak s tím vždy vynikne i nějaký jednotlivec. S Boleslaví to byli Havelka s Čavošem, ve Zlíně já, příště s Baníkem to bude zase někdo jiný.

Skóre zápasu jste otevřel po rychlé akci, kdy jste využil přesnou přihrávku Patrika Brandnera. Byla to secvičená akce?

Ano. Víme, že jsme v protiútoku silní. Cvičíme to a vyplatilo se to.

Zakončoval jste pravačkou. Nebál jste se vypálit slabší nohou?

Není to moje silnější noha, to je pravda, ale umím i pravou. Střela se točila směrem od brankáře a zapadla přesně k tyči. Musel jsem střílet z první. Kdybych si míč zpracoval, tak bych neměl čas na zakončení.

Při druhé trefě už jste střílel levačkou a na ráně ze střední vzdálenosti jste si dal záležet.

Už při rozcvičce hřiště klouzalo, tak jsem si říkal, že když trefím branku, tak to může být pro gólmana nebezpečné.

Ke čtyřem asistencím jste přidal první trefu. Ulevilo se vám, že jste se konečně dočkal? Několikrát už vás v předchozích zápasech od gólu dělily centimetry.

Určitě. Byla to otázka času, kdy to tam padne. Jsem šťastný, že se mi to povedlo.

Váš vítězný gól přišel týmu vhod. Domácí Zlín po snížení na 1:2 ožil, hnal se za vyrovnáním, ale zároveň se otevíraly možnosti pro vaše brejky. Cítili jste, že byste mohli zápas zlomit?

Už o poločase jsme věděli, že to nebude lehké. Domácí zjednodušili hru, nakopávali míče dopředu. Bohužel jsme dostali rychle kontaktní gól a soupeř nás tlačil. Ale závěr jsme zvládli a zaslouženě vyhráli.

V prvním jarním utkání s Mladou Boleslaví vás zdobily standardky. Tentokrát jste z nich nehrozili, navíc Zlín po jedné z nich skóroval. Čím to bylo?

Nekopali jsme jich tolik. Při bránění jsme inkasovali po rohu, pak ještě jednu šanci chytil brankář Drobný. Musíme to do dalších zápasů zlepšit.

Další výhra vás posunula už na čtvrté místo. Tři body před pražskou Spartu. Kam dál ještě v tabulce půjdete?

Je to krásné, úplný sen. Nikdo to nečekal. Když jsme byli po sedmi kolech na posledním místě, chtěli jsme se dostat výš, alespoň do prostřední skupiny. Když jsme se do ní dostali, tak nás lákala elitní šestka. Teď v ní jsme a chceme dál vyhrávat.

Euforii potvrzuje i výjezd fanoušků Dynama, kterých do Zlína dorazilo třicet a byli slyšet. Vnímali jste to?

Určitě. Fanouškům musíme poděkovat, protože do Zlína to je pěkná dálka. Lidi na jihu Čech fotbal začal bavit, to je vidět. Věřím, že na Baník Ostrava přijde plný stadion.