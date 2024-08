Chrabrý mladík Mikulenka. Zachránil život, teď mísí nesmysly s genialitou

Lékaře se na palubě najít nedaří, ale pohotový Mikulenka se nabízí s tím, že umí základy první pomoci. „Pánovi jsme dávali klasickou masáž srdce a střídali jsme se až do příjezdu záchranky. Záchranáři si ho převzali, podařilo se vrátit mu pulz, pak jsme ještě pomáhali s transportem,“ vykresluje Mikulenka vypjatou situaci.

Mikulenka zrovna loni maturoval coby student oboru Sportovní a rekondiční masér. „Byl jsem ze situace samozřejmě chvíli zaskočený, což byli všichni, ale rychle jsem si uvědomil, že základní principy znám, mimo jiné i ze školy,“ vysvětluje. „Rád jsem pomohl.“

Křest ohněm v Edenu

O rok později má mladý fotbalista mnohem příjemnější starosti než maturitní zkoušky a náhlé zachraňování životů, za které jej mimochodem Cenou fair play ocenil i Český olympijský výbor.

29 z 30 zápasů odehrál

Mikulenka za béčko

v minulé sezoně.

Mikulenka si postupně vybojoval stabilní místo v druholigovém B týmu Olomouce a na začátku aktuálního ročníku první ligy si odbyl i první minuty za áčko. A nejedná se přitom o úplně malou porci.

Hbitý záložník se dobrou fyzickou hrou prezentoval už v přípravě, proto jej trenér Tomáš Janotka nechal v prvních třech ligových kolech ošlehat, když jej v součtu vypustil na osmdesát minut. Minulou sobotu ve slávistickém Edenu už Mikulenka naskočil do základní sestavy. Navrch přidal spolehlivý výkon a dalších osmdesát prvoligových minut.

„Je to sen, že jsem tam mohl nastoupit. Jsem rád, že to takhle všechno vycházelo. Jsem spokojený, ale vím, že musím pokračovat, abych mohl v lize nastupovat i dál. Každopádně si toho moc vážím,“ svěřuje se klučina, který ještě rok a půl zpátky kopal dorosteneckou ligu.

Zápas druhé fotbalové ligy FK Varnsdorf - Sigma Olomouc B. Josef Švanda (vlevo) z Varnsdorfu a hostující Matěj Mikulenka v běžeckém souboji. Foto: Petr Bílek, MAFRA

Že bude minulou sobotu v zahajovací sestavě, se dozvěděl dva dny před zápasem na tréninku. Prý se cítil dobře a bez větší nervozity, i když připouští, že zaplněný Eden dokáže svázat kolena: „Chvíli jsem na to samozřejmě myslel, hlavně na rozcvičce, když jsem viděl tu spoustu fanoušků. Na takovém stadionu a před tolika fanoušky jsem dosud ještě nehrál. Cenná zkušenost.“

Ostatně i trenér Janotka po prohře 0:2, ale bojovném výkonu říkal: „Mnozí kluci před takovou atmosférou ještě nikdy nehráli. Patří jim kredit za to, jak to zvládli.“

Janotka si Mikulenku a další pěstoval loni v B týmu, odkud před sezonou povýšil do role hlavního kouče áčka. Dobře tak ví o jeho silných stránkách i slabinách.

Nedivoč, chytni se přihrávkou

„Děláme si z něj srandu, že ho tu máme zapůjčeného z chráněné dílny,“ zasmál se olomoucký trenér. „On to přijme, to je v pohodě. Je svůj a střídá známky geniality s úplnými nesmysly. Může být ale skvělý, protože je nečitelný, technicky vyspělý, schopný nestandardních řešení,“ rozebral Janotka svého záložníka.

Mikulenkovi prý schází jen klid v nohách. Přesně na to se tak před zápasem se Slavií zaměřil. „Trenéři mi říkali, abych se chytl první přihrávkou, prvním soubojem. Abych si to zbytečně nekomplikoval a hrál to svoje, co umím,“ prozrazuje dvacetiletý odchovanec Olomouce. „Toho jsem se držel a myslím, že to nějak vycházelo,“ přemítá Mikulenka.

Prohra 0:2 na Slavii jej mrzí. „Škoda brzkého gólu, který navíc přišel z penalty. Ale podali jsme bojovný výkon, druhý gól padl, když jsme hráli vabank.“ Premiéra v základní jedenáctce v první lize ale těší a motivuje zároveň.

Nenechte se zmást, Mikulenka zdaleka není jediným odchovancem Sigmy, který dostal pod Janotkou první ligovou šanci. Dalšími jsou třeba stoper Dohnálek nebo gólman Koutný.

„Jsem za všechny strašně rád, že si s tím tak poradili. Nechci říct, že vše odehráli s přehledem, ale vletěli do toho bez obav. Asi jim pomohlo, že hráli své první zápasy venku, kde ten tlak není tak velký jako před domácím publikem. Je dobře, že to otrkávání už zažili. Pořád je před nimi kus tvrdé práce, nikdo z nich není hotový hráč, ale vím, co v nich je. A i z pohledu jejich psychiky je dobře, že podali dobré výkony,“ chválil olomoucké mladíky Janotka v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.

DNA Sigmy je po Janotkově nástupu čím dál tím mladší, dynamičtější a trenérovi Sigmy generační přerod zatím vychází.

Ukáže na Mikulenku a spol. i v nedělním zápase proti Boleslavi?